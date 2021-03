Haagse tweelingbroers (22) zijn allebei piloot, maar staan nu aan de grond

Al van jongs af aan wisten de broers dat ze piloot wilden worden. 'Onze opa en oma woonden vlakbij Schiplhol. Dus we gingen regelmatig naar de vliegtuigen kijken toen we klein waren. We vonden dat prachtig. Onze ouders dachten: dat gaat wel weer over. Maar toen we tijdens de middelbare school gingen zweefvliegen wisten we het helemaal zeker: wij worden piloot,' zegt Joost lachend.

Bram en Joost vliegen in een Bea Jetstream 32 | Eigen foto

Een studie van 100.000 euro

Een opleiding tot piloot is duur. Gemiddeld zo'n 100.000 euro. In het geval van de tweeling dus maal twee. Op de vraag of hun ouders blij waren met deze studiekeuze moeten de mannen erg lachen. 'Ze moesten inderdaad wel even slikken. Maar we zijn heel blij dat we na de Havo deze kans hebben gekregen. De opleiding duurt twee jaar. Dus toen we 20 waren, hadden we onze diploma's', zegt Bram.

De mannen vliegen met een Jetstream 32 en vliegen meestal zakelijk verkeer. Ze vliegen vooral op Duitsland en Zweden. 'In Zweden vliegen we tussen de kleinere dorpen en de grote steden. Het leuke daaraan is dat de vliegvelden in de dorpen heel simpel zijn en in de grote steden sta je tussen de grote internationale vluchten', zegt Joost.

In de simulator kunnen ze hun vlieguren bijhouden |Foto: Omroep West

Volgens Bram is vliegen met de Jetstream juist zo leuk omdat het allemaal wat kleiner is. 'Je moet veel harder werken, we hebben geen automatsiche piloot. Vaak hebben we te maken met zwaardere weersomstandigheden in Zweden. Dan moet je samen met je collega zorgen dat iedereeen goed van A naar B komt.'

Co-piloot

Bram en Joost zijn beide co-piloot. Dus samen in één vliegtuig zit er nog niet in. 'Als we meer vlieguren gaan maken dan kan één van ons captain worden. Dat zal ik dan wel zijn', zegt Joost lachend. 'Ik ben namelijk een half uur ouder.'

Nu de tweeling door de coronacrisis niet meer vliegt, maken ze hun vlieguren in de simulator. 'De simulator is een prima vervanger voor de vlieguren die we nu missen. Maar we kijken erg uit naar de tijd dat het vliegverkeer weer opgang komt. Wij verwachten dat we weer vanaf april kunnen gaan vliegen', vertelt Bram.