Van raamconcert tot bakfietsverjaardag: de onverwachte uitvindingen van de lockdown

'Ik zat met geknepen billen,' vertelt de Leidse saxofonist Bart Wirtz. De avond dat in maart 2020 de eerste lockdown aangekondigd werd, had hij een festival met huiskamerconcerten georganiseerd. 'Muzikanten zaten al in de auto naar Leiden, die hebben we afgebeld. En ja, dan moet je iets. Ik besloot een miniconcert uit mijn dakraam te geven. Het kan geen kwaad om je buren een muzikaal hart onder de riem te steken.'

Een nieuw fenomeen in coronatijd: het raamconcert

En zo ontstond het raamconcert. Nu nu een jaar later ziet het leven van de saxofonist er nog steeds anders uit. 'De eerste paar maanden had ik het allemaal nog niet zo in de gaten, het was wel even rustig zonder de stress van het optreden. Afgelopen zomer mochten we een paar concerten geven en toen voelde ik tot heel diep in mijn ziel dat ik iets wezenlijks gemist had. Het spelen is écht onderdeel van mijn zijn.'

Componeren en produceren

Het voor publiek spelen ligt weer stil, maar Wirtz prijst zich gelukkig ten opzichte van andere muzikanten. 'Ik heb de tijd gebruikt om mezelf andere ademhalingstechnieken aan te leren. Bovendien was ik met een paar andere muzikanten net bezig met het bouwen van een studio en het componeren en produceren van muziek. De laatste maanden heb ik me daarop gestort.'

Een ander nieuw fenomeen ontstaan in coronatijd en bedacht door moeder Franca Riezebos, is de bakfietsverjaardag. Haar zoon Onno werd tien jaar, maar mocht geen partijtje geven. 'En dan wil je toch wat. Ik leende een bakfiets, pakte taart in en ging met Onno in de bak en de rest van de familie ernaast op bezoek bij vrienden en familie.'

Nog een nieuw fenomeen in coronatijd: de bakfietsverjaardag

Liever een gewoon partijtje

Hoewel Onno echt heeft genoten van zijn verjaardag en hij ook overal cadeautjes kreeg, had hij liever een 'gewone' verjaardag gehad. 'Vorig jaar was veel leuker. Toen kwam iedereen nog op bezoek en had ik een echt partijtje waarbij we tikkertje konden spelen enzo,' zegt hij.

Een jaar lang corona levert creativiteit op: van raamconcert tot bakfietsverjaardag. Maar of dat een voordeel is? Onno zegt volmondig nee: 'Ik vind het niks geen voordeel hebben, doe mij maar zonder.' Bart is daar wat genuanceerder in: 'Het is voor mij wel een reset geweest, waardoor ik nu weer met andere dingen aan de slag ben zoals componeren en produceren voor mezelf en anderen.'

LEES OOK: Een jaar geleden ging de horeca op slot: 'Wij zouden een dag later opengaan'