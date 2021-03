OM: 'Piet S. en zoon zijn sleutelfiguren in internationale drugsorganisatie'

Het Openbaar Ministerie (OM) meent dat Piet S. (64) uit Voorburg en zijn zoon Fred (43) uit Den Haag sleutelfiguren zijn in een internationale drugsorganisatie. Normaal gesproken zouden ze ongrijpbaar zijn gebleven, maar dankzij een hack van de politie van criminele berichtendienst EncroChat konden de 'grote vissen' volgens het OM toch gepakt worden. 'Ze zijn geen katvangers of de uitvoerders', zei de officier van justitie maandag tijdens een megazitting tegen in totaal achttien verdachten.

Piet S. is al bijna 40 jaar actief in het criminele milieu in Den Haag en omstreken. De inwoner van Voorburg, zijn zoon Fred, en tientallen andere verdachten werden in september vorig jaar opgepakt tijdens politieacties op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije.

Niet minder dan duizend politiemensen zijn daarbij ingezet. Er werden drugs, grote geldbedragen en vuurwapens in beslag genomen. De verdachten zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan omkoping, witwassen, en illegale gokpraktijken.

Megazitting

Maandag en dinsdag is er bij de Haagse rechtbank een megazitting tegen de aangehouden verdachten, waarin beslist wordt over hun voorarrest. Ook bepaalt de rechtbank of er extra onderzoekhandelingen moeten worden verricht. Piet S. liet vooraf weten dat hij liever in zijn cel blijft, maar maandag verscheen wel zoon Fred op de megazitting. Zijn advocaat meende dat de Hagenaar vrijgelaten moet worden uit voorarrest. 'Dat hij de zoon is van Piet S. wil nog niet zeggen dat hij betrokken is bij de zaken van zijn vader.'

Het Openbaar Ministerie brengt Fred in verband met een groot hasjtransport uit Marokko. Hij zou aanwezig geweest zijn bij een ontmoeting van andere sleutelfiguren uit de opgerolde criminele organisatie in een Van der Valkhotel. Hij bezat twee dure appartementen in Spanje, betaald met zwart geld, een Audi en een BMW. Terwijl hij volgens het OM helemaal geen legale inkomstenbron had.

Rechterhand van Piet S.

Simon S. (54) uit Den Haag is volgens het OM ook een sleutelfiguur uit de opgerolde criminele organisatie. De man zou wereldwijd transporten hebben georganiseerd van grondstoffen voor synthetische drugs. Op de berichtendienst EncroChat noemde hij zich 'Don Pedro', zegt het OM.

Hij zou als de rechterhand van Piet S. gefungeerd hebben. De rechtbank laat dinsdagmiddag weten of de verdachten vrijkomen uit voorarrest. De inhoudelijke behandeling van de megazaak laat nog lang op zich wachten. Die is op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2022.

LEES OOK: 'Eindbaas' Piet S. gaf leiding aan een wereldwijde drugsorganisatie