Motorrijdende circusberen op het Binnenhof: 'Tegenwoordig vindt men het zielig'

De beelden uit mei 1976 zijn opgenomen tijdens een drumbandconcours op het Binnenhof. In de pauze van dit evenement was er een speciaal optreden van de twee bromberen. 'De act kwam bij het circus terecht nadat wij in Tsjechië zijn geweest en daar de act hebben bekeken', vertelt Pammy Boltini, vrouw van circusdirecteur Toni Boltini, in het Omroep West-programma 'Ik was erbij.' 'Het was een Tsjechische familie die ook een circus had: de familie Berousek. De beren kwamen dus echt uit een circusfamilie.'

Dat de beren rondjes reden op het Binnenhof was puur voor de publiciteit. 'Hoe kun je nou heel goedkoop publiciteit krijgen? Dat is natuurlijk door een paar dieren los te laten of een act te laten zien waarvan je weet dat er heel veel fotografen en kranten op af komen en misschien wel tv', legt Boltini uit. 'Dus dan doe je dat op het Binnenhof en dan heb je alle publiciteit. Want een kleine advertentie plaatsen in een krant kost heel veel geld en hier haalden we gratis de voorpagina's mee.'

'Tegenwoordig vindt men het zielig'

In de ogen van Boltini waren de motorrijdende beren een unieke act. 'Je ziet heel weinig dat een beer echt los op een motor kan rijden. Dat is bijzonder knap. Het is één van de weinige acts met beren die er toen ter wereld bestond. De dieren hadden dan ook een ontzettend goede band met hun dompteur.'

Tegenwoordig zal je acts met wilde dieren niet zo snel meer in het circus zien. 'Het is een beetje over met alle dieren in het circus en zeker ook met beren', vertelt Boltini. 'Tegenwoordig vindt men het zielig. Dat is natuurlijk een hele discussie. Dieren worden namelijk fantastisch verzorgd in het circus, maar zitten natuurlijk wel in gevangenschap. Daar zijn mensen het niet meer zo erg mee eens, dus moeten we wat anders zoeken.'

Meester in publiciteit

Toch kijkt Boltini met een gevoel van trots naar het filmpje uit 1976. 'Ja, ik ben er trots op omdat het toch gelukt is dat Toni hier met die beren kon optreden. Dat hij toch weer alle publiciteit heeft getrokken, daar was hij een meester in. Als men het over circussen heeft, en dan vooral de wat oudere generatie, heeft men het nog steeds over Boltini. En ja, dat is toch wel leuk.'

Filmbeelden van vroeger brengen het verleden dichterbij. Met persoonlijke verhalen komen deze beelden nog meer tot leven. Daarom is het Haags Gemeentearchief het filmproject 'Ik was erbij: verhalen uit de stad' begonnen. Van een selectie beelden uit de eigen film- en videocollectie van het Haags Gemeentearchief zijn 12 afleveringen gemaakt van een historische gebeurtenis. Het resultaat is een serie korte films waarin ooggetuigen hun persoonlijke verhaal bij de beelden vertellen. Met deze verhalen uit de stad wordt opvallend historisch Haags filmmateriaal tot leven gebracht. 'Ik was erbij' is dinsdag om 17.15 uur op TV West te zien en wordt elk uur herhaald.

