Geen opvang meer voor dakloze arbeidsmigranten: 'Ik vind het bijzonder triest'

Zo'n tachtig dakloze arbeidsmigranten die nu vanwege de lockdown worden opgevangen in voormalig verpleeghuis de Lozerhof en de StayOkay vlakbij station Hollands Spoor, staan per 1 mei weer op straat. Deze groep heeft volgens de nieuwe opgestelde richtlijn niet langer recht op opvang. Vanaf 1 april worden nieuwe arbeidsmigranten die zich bij de opvanglocaties melden al niet meer toegelaten.

Voor de lockdown leefden arbeidsmigranten die korter dan drie jaar in Nederland zijn en geen huisvesting konden vinden op straat. 'Maar tijdens de coronacrisis waarbij iedereen zo veel mogelijk moet thuisblijven, werden de regels bijgesteld,' legt directeur Marlies Filbri van Stichting Straat Consulaat uit. 'Vanaf dat moment zagen we hoe groot deze groep eigenlijk is.'

Filbri en haar collega-hulpverleners hoopten dat de regelgeving blijvend zou worden aangepast en gingen in gesprek met de gemeente. 'Maar dat hebben we dus niet voor elkaar gekregen,' zucht Filbri. 'Deze richtlijn is namelijk landelijk vanuit het ministerie van Volksgezondheid opgesteld. Daar kan de gemeente Den Haag niks tegen doen. Want dan krijg je het verhaal: waarom worden ze wél in Den Haag opgevangen, maar in Amsterdam en Utrecht niet?'

Alles aan doen de arbeidsmigranten nog aan werk te helpen

Stichting Straat Consulaat vangt in de Stayokay in de Scheepmakersstraat in Den Haag en in de Lozerhof zo'n tachtig arbeidsmigranten op. Het gaat hen aan het hart dat de arbeidsmigranten straks weg moeten. 'Ik vind het bijzonder triest', reageert Filbri gelaten. 'We moeten ze letterlijk op straat zetten, ik kan het gewoon niet mooier maken.'

Het ministerie van VWS geeft hulpinstanties tot 1 mei de tijd om de opvang van arbeidsmigranten af te bouwen. Filbri: 'We doen er nu alles aan om ze voor 1 mei nog aan een baan te helpen.'

