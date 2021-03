Geen kwijtschelding gemeentelijke belasting tijdens lockdown

Gemeenten in de regio doen niet aan kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor ondernemers die het door de coronacrisis moeilijk hebben. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West. In het Westland vroeg de VVD-fractie om het teruggeven van belastingen aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf voor de periode dat winkels door de lockdown gesloten zijn. Maar volgens de verantwoordelijk wethouder is het niet mogelijk om de gemeentelijke belastingen voor een korte periode kwijt te schelden.

Vorige maand viel bij veel ondernemers de jaarlijkse belastingaanslag van de gemeente op de mat. Omdat de horeca nog steeds gesloten is en winkels beperkt open mogen, kunnen veel ondernemers de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Westlandse ondernemers die noodgedwongen dicht zijn, moeten de gemeentelijke belasting gewoon betalen. Volgens wethouder Ben van der Stee kunnen er wel betalingsregelingen worden aangeboden, meldt mediapartner WOS.

Na een rondgang door Omroep West blijkt dat veel gemeenten in de regio een betalingsregeling aanbieden voor de gemeentelijke belasting. 'Den Haag doet niet aan kwijtschelding van belasting. Wat wel zo is, is dat we royale betalingsregelingen hebben, bijvoorbeeld later betalen of opknippen in termijnen. Verder is het zo dat, mochten ondernemers toch in de problemen raken, we altijd samen met andere schuldenaren gaan nakijken hoe we ze toch kunnen helpen. Het is maatwerk', laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag weten.

Uitstel van betaling

Uitstel van betaling aanvragen kan in alle gemeenten, alleen de lengte van het uitstel verschilt. In Zoetermeer gaat het om uitstel tot de volgende aanslag, oftewel een jaar. De gemeente waarschuwt wel: 'Vergeet niet dat het opstapelen van gemeentelijke belastingschulden niet gunstig is voor u. De gemeente raadt daarom altijd aan om de betaling in twaalf termijnen te voldoen. Mocht dit niet lukken, kijken we naar uw specifieke situatie en passen we het maatwerk toe.'

In de Krimpenerwaard kunnen ondernemers uitstel krijgen tot 1 oktober. Gemeenten die onder de belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland vallen, zoals Gouda en Leiden, verlenen uitstel tot eind augustus.

Reclamebelasting geschrapt

Delft komt ondernemers tegemoet door bepaalde gemeentelijke belastingen tijdelijk te schrappen. Zo hoeven ondernemers over 2019 en 2020 geen reclamebelasting te betalen en voor terrassen en terrasboten geen precariobelasting. Precario is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond. 'Hiermee ondersteunt de gemeente ondernemers in de huidige coronacrisis. Voor het jaar 2021 krijgen ondernemers mogelijk een korting op de precariobelasting voor terrassen', meldt de gemeente.

Ook Gouda schrapt belastingen voor ondernemers: 'Logiesaanbieders hoeven in 2020 en 2021 geen toeristenbelasting te betalen. En de precariobelasting in 2020 en 2021 wordt geschrapt voor het hebben van terrassen (horeca) en uitstallingen (detailhandel).' De hoogte van precariobelasting loopt uiteen van 4 tot 20 euro per vierkante meter per jaar.

