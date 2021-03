Haags kandidaat-Kamerlid en familie met dood bedreigd

Ates staat op plek 24 op de kieslijst voor GroenLinks bij de landelijke verkiezingen. Ze omschrijft zichzelf als 'mensenrechtenactivist'. Ze spreekt zich onder meer uit over de situatie van de Koerden, Alevieten, Armeniërs en Suryoyo in Turkije en vindt dat die bevolkingsgroepen zelfbeschikkingsrecht moeten krijgen.

Afgelopen weekeinde werd onder meer via het Twitteraccount van GroenLinks Den Haag een campagnefilmpje verspreid waarin ook haar broer werd vermeld. Zondag kreeg hij een bericht via social media. 'Morgen kom ik je vermoorden', zou de boodschap zijn, vertelt Ates. Met daarbij een afbeelding van een wapen.

Dit past in een patroon

Volgens Ates zelf past dat in een patroon waarbij critici van de AK-partij van de Turkse president Erdogan worden bejegend. Via hetzelfde Twitteraccount zouden ook Koerdische politici in Turkije en Europa worden bedreigd. Toch zal het haar niet stoppen. 'Ze hebben mij niet bang gekregen met hun bedreigingen. Ik zal me blijven uitspreken over mensenrechten. Ik als Nederlandse met Alevitische/Koerdische roots sta lijnrecht tegenover de AK-partij. Ik sta op voor iedereen die wordt onderdrukt.' Ook haar broer is niet onder de indruk, zegt Ates. 'Hij zit er net zo in als ik en zegt dat hij zich niet laat intimideren.'

Het raadslid en kandidaat-Kamerlid heeft geen aangifte gedaan bij de politie. Wel overweegt ze andere stappen. 'Wij zouden eens met alle bedreigde politici samen in actie moeten komen. En bijvoorbeeld naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten gaan. Want wat er nu gebeurt kan echt niet en mogen we ook nooit normaal gaan vinden.'

Veel negatieve berichten via Twitter

Vorig week werd al duidelijk dat vrouwelijke politici veel negatieve berichten via sociale media ontvangen. Tien procent van alle tweets, gericht aan vrouwelijke politici bevat haat of agressie, blijkt uit onderzoek. Ates is een van de vrouwen die daarmee dagelijks te maken heeft, zei zij toen al. Zij staat in het lijstje van vrouwen dat relatief gezien de meeste haatdragende tweets aan haar adres krijgt. Het weerhoudt Ates er niet van om zich uit te spreken. 'Natuurlijk ga ik door. Ik ben ook Haagse. Ik laat me niet klein maken.'