Gaat de mens ooit naar Mars? 'Wij zijn niet voor een enkele reis'

'De aarde en Mars staan maar eens in de twee jaar dicht bij elkaar', zegt Philippe Schoonejans van ESA-ESTEC. 'Dan is de reis het kortst.' Daarom zijn in juni drie Marslanders gelanceerd om zeven maanden later op Mars aan te komen: een Chinese, een van de Arabische Emiraten en de Amerikaanse 'Perseverance' van NASA.

NASA's Perseverance Rover | Foto: NASA

'Het unieke is dat de NASA grotere monsters gaat nemen die naar de aarde worden teruggebracht', zegt Schoonejans. De ESA lanceert over enkele jaren een raket die op Mars landt om de monsters op te halen. Vanaf Mars worden die monsters met een soort bol in een baan om de planeet gebracht. Die wordt door een andere raket opgepikt en waarschijnlijk in 2031 naar de aarde gebracht. 'Een uiterst complexe operatie.'

ESTEC studeert nog op Marsrover

Het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk is het technische en administratieve hart van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). Vrijwel alle ruimtevaartprojecten van ESA worden hier bedacht en begeleid tijdens de verschillende ontwikkelingsfases. Het is het grootste ruimtevaarttechnologiecentrum van Europa.

In Noordwijk wordt nog hard gestudeerd op de Marsrover die de Amerikaanse monsters op Mars moet gaan oppikken. 'Hij moet de weg weten te vinden zonder herkenningspunten', legt Schoonejans uit. ‘En je moet vooral niet op een steile berghelling terechtkomen. Die zijn er op Mars genoeg, van wel kilometers hoog.'

'Geen enkele reis Mars'

Uit de steenmonsters moet blijken of er leven op Mars is geweest, of dat er leven mogelijk is. Onderzoek dat nog wel tientallen jaren kan duren. 'Als je ziet dat er na vijftig jaar nog steeds mensen promoveren op onderzoek van maanstenen, dat zal met de stenen van Mars ook gaan gebeuren.'

'Het doel is om ooit mensen naar Mars te brengen. Maar wij zijn niet voor een enkele reis, dat vinden we onethisch', zegt de roboticadeskundige van ESA. ‘We moeten terug kunnen.' Zelf denkt Schoonejans (60) dat in zijn professionele carrière niet meer mee te maken, laat staan dat hij zelf naar Mars zou gaan. ‘Ik zie het wel vanuit mijn luie stoel als ik gepensioneerd ben.'

