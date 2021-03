Stemmen per post te ingewikkeld voor ouderen, procedure aangepast

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft de procedure voor het tellen van de briefstemmen aangepast. Dat gebeurt nadat op meerdere plekken is gebleken dat het tellen van de briefstemmen voor problemen zorgt. Mensen van 70 jaar en ouder mogen deze verkiezingen vanwege het coronavirus per post stemmen, maar de procedure blijkt voor veel ouderen te ingewikkeld. Ewald van Kouwen van de Algemene Nederlandse Bond voor de Ouderen (ANBO) is dan ook tevreden met de gemaakte aanpassingen, zo laat hij weten in West Wordt Wakker.

Mensen kregen thuis onder meer een briefstembiljet en een stempluspas opgestuurd. Het was de bedoeling dat ze het stembiljet in een speciale envelop stopten, en die samen met hun stempluspas in een retourenvelop naar het briefstembureau opstuurden. Dat is op meerdere plekken verspreid over het land niet goed gegaan; in sommige gevallen kwamen het briefstembiljet en de stempluspas in dezelfde envelop terecht. Daardoor moest een stem formeel ongeldig worden verklaard.

In de nieuwe procedure mag een envelop worden geopend om te controleren of de stempas aanwezig is. Daarna wordt ook gekeken of de stempas geldig is. Als dat zo is, kan de geopende envelop met stembiljet ongecontroleerd de stembus in. 'Op die wijze blijft het stemgeheim gewaarborgd', aldus Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

ANBO tevreden met aanpassing

De ANBO is tevreden met de aangepaste procedure, zo laat woordvoerder Ewald van Kouwen weten in radioprogramma West wordt Wakker. 'Dit is goed nieuws. Mensen dachten dat ze alles goed deden. Dan krijgen ze later in de media te horen dat het fout gaat, en dan gaan ze zich zorgen maken. Mensen die er te laat achter kwamen dat het mis ging, konden geen nieuw stembiljet meer aanvragen.'

Volgens van Kouwen is het nieuwe systeem een stuk beter. 'Ik ben ervan overtuigd dat twintigers of dertigers hier dezelfde fouten hadden gemaakt,' vertelt hij. Ondanks de nieuwe procedure is Van Kouwen skeptisch over de instructies voor het tellen van de briefstemmen. 'Ik maak me zorgen om de stemlokalen. De vrijwilligers lijken ook niet precies te weten hoe het allemaal zit.'

Mislukte proef

In de aanloop naar de verkiezingen is op meerdere plaatsen in het land al geoefend met briefstemmen. Bij een test met het poststemmen in Den Haag in februari bleek zelfs meer dan de helft van de stemmen ongeldig te zijn geweest. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 2,4 miljoen kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder. Zij mogen allemaal gebruik maken van poststemmen, maar onduidelijk is nog hoeveel mensen er per post hebben gestemd.

Van de stemmen die tot nu toe zijn uitgebracht is ongeveer 8 procent ongeldig verklaard. Die worden later nogmaals bekeken. 'Er zijn situaties waarbij de stem echt ongeldig is. Bijvoorbeeld waar mensen een knipsel van het stembiljet op de stempas hadden geplakt, of waar ze de stempas niet hadden meegestuurd. Die tellen natuurlijk niet mee. Maar als de stempas bijvoorbeeld in dezelfde envelop zat als het stembiljet, dan is er wat ons betreft niets aan de hand,' aldus Van Kouwen.