Nepbrief over onopgeruimde hondenpoep: 'DNA-test kan hond identificeren'

Hondeneigenaren in Voorschoten denken vanaf nu wel twee keer na of zij de poep van hun trouwe viervoeter opruimen of niet. In de gemeente gaat namelijk een brief rond, waarin staat dat de gemeente DNA-controles op hondenpoep gaat uitvoeren. De brief is nep, benadrukt de gemeente, al is die niet van echt te onderscheiden.

'In deze wijk zullen er per maart 2021 periodiek monsters worden afgenomen van niet opgeruimde hondenpoep', valt te lezen in de brief die onder andere is opgeplakt in de wijk Krimwijk. 'Deze monsters zullen worden getest middels een DNA-test', gaat de brief verder. 'Deze test kan een hond met zeer hoge nauwkeurigheid identificeren. Op deze manier is het mogelijk eenvoudig de honden aan te wijzen waarvan de hondenpoep afkomstig is.' Hierdoor zou de eigenaar van de hond makkelijker beboet kunnen worden, schrijft mediapartner Sleutelstad.

De maker van de brief heeft duidelijk wat tijd in het knutselwerk zitten. Het logo, de gemeentelijke taal: de brief lijkt erg veel op een echte mededeling van de gemeente. Zo erg, dat de gemeente Voorschoten zich op hun website distantieert van de brief. 'Er is vermoedelijk sprake van een grap', aldus het persbericht.

Hondenpoepgrap valt in de smaak

Maar de hondenpoepgrap valt in de smaak. Op Twitter reageert iemand: 'Ik vind het wel een goed initiatief. En ja: ik heb zelf een hond en loop braaf altijd met zakjes om de poep op te ruimen. Helaas zijn er veel aso’s die dat niet doen.' Een ander is ook niet vies van een beetje poep-en-pies-humor. 'Wel grappig en goed gemaakt', schrijft hij.

