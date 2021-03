Verkiezingen: Een derde van de Hagenaars heeft gestemd

Een derde van de Hagenaars heeft gestemd

Rond 13.00 uur heeft 33,9 procent van de stemgerechtigde inwoners van Den Haag zijn of haar stem uitgebracht. De landelijke opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen was tot 10.30 uur zo'n 30 procent. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. Het onderzoeksbureau heeft de opkomst van maandag, dinsdag, woensdagochtend en de briefstemmers bij elkaar opgeteld.

In gemeenten in de regio die de opkomstcijfers via Twitter melden ziet het er tot nu toe zo uit:

Oegstgeest, 13.00 uur: 28,03 procent, exclusief de stemmen van maandag en dinsdag

Waddinxveen, 12.00 uur: 26,79 procent

Zoetermeer, 11.15 uur: 25 procent

Zuidplas, 10.00 uur: 22,3 procent

Westland, 10.00 uur: 19,94 procent

Ook burgemeester Laila Driessen brengt stem uit

Burgemeester Laila Driessen van de gemeente Leiderdorp heeft haar stem uitgebracht. Ze roept iedereen op om vandaag zijn of haar stem te laten horen. De stembureaus zijn nog tot 21.00 uur vanavond geopend. Voor het uitbrengen van een stem is het vanavond toegestaan om na 21.00 uur nog op straat te zijn, ondanks de avondklok.

Diverse pop-up stemlocaties in tenten

Door de coronapandemie verlopen de verkiezingen dit jaar anders dan normaal. Zo kan er op meerdere dagen gestemd worden en zijn ook de stemlocaties anders dan normaal. In de hele regio hebben gemeentes speciale pop-uplocaties neergezet door middel van tenten. Zo ook in de Mijtenstraat in Den Haag. Voor de leden van het stembureau was het wel wat fris om hier de hele dag te zitten, dus vandaar dat zij dekentjes hebben gekregen om de dienst iets comfortabeler te maken.

Stemmen in kerk in Zoeterwoude

Er zijn diverse bijzondere stemlocaties in de regio. Een van deze locaties is de Goede Herderkerk in Zoeterwoude. Veel mensen kwamen hier een kijkje nemen, want om half elf hadden meer dan honderd mensen in de kerk hun stem uitgebracht. Onder hen de burgemeester. 'Ik ben benoemd en geïnstalleerd in de kerk, dus voor mij niet onbekend', vertelt burgemeester Fred van Trigt over de bijzondere stemlocatie. 'Het is een fantastische, inspirerende locatie om te kunnen stemmen.

Opstartproblemen bij tellen van briefstemmen in Den Haag

Het tellen van de briefstemmen in Den Haag is woensdagochtend, met ongeveer een uur vertraging, begonnen in het World Forum. Er ontbreken nog bepaalde documenten ter ondersteuning van het telproces, die worden momenteel naar de tellocatie gebracht. Het congresgebouw is de enige plek in Den Haag waar briefstemmen worden geteld.

Briefstemmen worden al verwerkt | Foto: ANP

Een ploeg van 240 mensen is verantwoordelijk voor het tellen van alle stemmen die via de post of op 15 en 16 maart zijn uitgebracht. Kort voor 09.00 uur stond een lange rij medewerkers voor de ingang van het World Forum te wachten. Iedereen werd na binnenkomst opgewacht bij zes verschillende balies, en van daaruit met behulp van een plattegrond naar de tellocatie gestuurd. Ieder team bestaat uit acht personen. Zij vouwen de al uit de envelop gehaalde stembiljetten uit en sorteren die per partij. In Den Haag zijn volgens een woordvoerder van de gemeente naar schatting 60.000 kiesgerechtigde 70-plussers die hun stem via de post mochten uitbrengen.

Het controleren van de briefstemmen verliep maandag moeizaam. Omdat diverse gemeenten meldden dat een behoorlijk deel van de briefstemmen ongeldig zou zijn, werden alle poststukken terzijde geschoven. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) liet daarop weten de procedure aan te passen zodat veel van de uitgebrachte stemmen wel konden meetellen. Daarom worden de maandag terzijde geschoven briefstemmen woensdag alsnog geteld.

Burgemeester Gouda trotse gastheer bij verkiezingen

Nadat maandag en dinsdag kiezers die behoren tot de risicogroepen al hun stem konden uitbrengen, mag woensdag iedereen naar de stembus. Burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve bracht zijn stem uit in de plaatselijke Chocoladefabriek. Verhoeve laat weten trots te zijn op de vele vrijwilligers, die samen met de gemeente 'alles in het werk stellen om de stembusgang van de kiezer probleemloos te laten verlopen.'

Verhoeve, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) portefeuillehouder verkiezingen, bracht zelf zijn stem uit op iemand die hij 'bijzonder en talentvol vindt.' Hij noemt stemmen een groot feest. 'Het is zo mooi om in en vrij land zonder dwang te stemmen op wie je wil. Ik ben dankbaar dat ik mijn stem heb mogen uitbrengen.'

LEES OOK: Burgemeester Gouda trotse gastheer: 'Mooi om in een vrij land te kunnen stemmen op wie je wil'

Rutte stemt bij Haagse schoolvereniging Wolters

VVD-leider en premier Mark Rutte heeft woensdag gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij deed dat in Den Haag bij Schoolvereniging Wolters.

Premier Mark Rutte brengt zijn stem uit | Foto: ANP

De regeringspartij van Rutte heeft momenteel 32 zetels in de Tweede Kamer.

Foute advertentie van ChristenUnie/SGP

Op Scheveningen heeft de ChristenUnie/SGP een advertentie geplaatst met daarin de verkeerde datum van de verkiezingen. Volgens de advertentie is de verkiezing pas op 21 maart. De Scheveninger heeft laten weten dat zij per ongeluk de verkeerde advertentie hebben geplaatst en op de website is de fout ook al aangepast.

Foto: Den Haag FM

Spannende dag voor De Mos: 'Denk dat we twee tot drie zetels wel halen'

Het is een spannende dag voor Richard de Mos. In de peilingen komt zijn partij Code Oranje op 0 tot 1 zetels uit, dus het is maar de vraag of hij een plek in de Tweede Kamer gaat bemachtigen. De Mos zelf is woensdagochtend vol vertrouwen. 'Ik denk dat we twee tot drie zetels zeker gaan halen, zeker omdat onze achterban moeilijk te peilen is.'

'Ik heb al heel wat verkiezingen gedaan en ik weet dat nieuwe partijen altijd onderpeild worden, maar vaak voor een verrassing zorgen. Dat gaat vanavond ook gebeuren.' De Mos heeft zelf op zijn partijgenoot Tanya Hoogwerf gestemd, nummer drie op de lijst van Code Oranje. 'Ze is een powervrouw en ik heb haar beloofd haar goede inzet tijdens de campagne te belonen met mijn stem.'

Eerste stemmen uit Gouda binnen

Hoewel de stembussen officieel pas om 7.30 uur open gaan, kon op een stembureau in Gouda al eerder gestemd worden. Om 6.30 uur ging de stembus open voor forenzen die voor het werk alvast hun stem wilden uitbrengen. De vrijwilligers op het stembureau zijn in de vroege uurtjes van de ochtend begonnen met de voorbereidingen. 'Ik ben hier om 6.00 uur gekomen', vertelt een van hen. 'Het is leuk om hier bezig te zijn. Je hebt een sociale functie, en je ziet nog eens mensen.'

Volgens de vrijwilligers is het werk op de stembureaus normaal gesproken informeler van aard. 'Dan zitten we wat dichter bij elkaar. Nu is het meer werk. We moeten handschoenen aan, en de hele tijd afstand houden. We moeten goed kijken of alles veilig blijft.'

Hoe druk is het bij mijn Haagse stembureau? Site laat wachtrij zien

De gemeente Den Haag heeft een applicatie gemaakt waarop mensen die hun stem willen uitbrengen, live kunnen zien hoe druk het is bij de bureaus. Stembureauleden moeten aangeven of het rustig, gemiddeld of druk is bij het bureau.

Kijk hier voor de stembureaus en de drukte in Den Haag

Stemstress? Doe de Stemwijzer

Ben je er nog niet uit, dan kan je nog de Stemwijzer doen. Moet Nederland uit de Europese Unie? Hoe sta jij tegenover een mondkapjesplicht? En wat vind je van de invoering van rekeningrijden? Op basis van dertig stellingen kun je de mening vergelijken met de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen.

Klik hier om de Stemwijzer te starten

Vertraagde stembiljetten en een stroomstoring: 'er gaan wel eens dingen mis'

Niet op ieder stembureau gaat alles van een leien dakje. Op het stembureau in het stadhuis van Den Haag moesten vroege kiezers vanochtend ook om 07.30 uur nog even wachten. De stembiljetten waren namelijk nog niet gearriveerd. Eerder in de ochtend kampte het stembureau bij Den Haag Centraal Station met een stroomstoring, zo laat burgemeester Jan van Zanen weten. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er diverse kleine opstartproblemen geweest. 'Door de coronamaatregelen is het nog lastiger om alles te regelen, zeker als je met zo veel vrijwilligers werkt. Dan gaan er wel eens kleine dingen fout.'

Van Zanen is blij dat iedereen naar de stembus kan:

‘Het is een militaire operatie waar heel veel mensen mee bezig zijn. Dan gaan er wel eens dingen mis,’ reageert de burgemeester. Eerder deze week bleek ook dat een aantal wijken in Den Haag geen Verkiezingskrant heeft ontvangen, met daarin alle partijen en kandidaten waarop mensen kunnen stemmen. In die krant staat ook waar bewoners kunnen stemmen.

Burgemeester van Zanen zegt de krant in de toekomst geadresseerd te versturen om er zo zeker van te zijn dat iedereen hem ontvangt. ‘Iedereen die internet heeft kan alle informatie vinden, maar eigenlijk hoort iedereen de krant te krijgen,’ aldus de burgemeester.

LEES OOK: Haagse ‘Verkiezingskrant’ met stemlocaties en kandidaten niet overal bezorgd

Ouderen die stempas vergaten mee te sturen, kunnen nog stemmen

Ouderen die vergaten hun stempas mee te sturen in hun briefstemenvelop, kunnen woensdag nog wel hun stem uitbrengen. Zij moeten dan zelf naar het stembureau én hun stempas nog in hun bezit hebben. In het stembureau wordt dan de normale procedure gevolgd en krijgen ze een stembiljet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat. Ook kunnen ouderen uiteraard nog iemand machtigen voor hen te stemmen, als ze hun stempas nog hebben.

Maandag begonnen gemeenten met het openen van de enveloppen. Toen bleek dat sommige ouderen alleen het stembiljet hadden ingevuld en opgestuurd, zonder stempas erbij. Deze briefstemmen worden altijd terzijde gelegd en tellen dus niet mee. Door zelf naar het stembureau te gaan of iemand te machtigen, kunnen de ouderen hun stem alsnog laten gelden.

Ook de briefstemmen die gestrand zijn bij PostNL omdat ze in de stembiljetenvelop zonder adres werden verstuurd, kunnen alsnog worden geteld. De enveloppen mogen namelijk toch geopend worden, liet het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdagavond weten. Daardoor kan PostNL ze toch bij de juiste gemeente bezorgen.

Welke politicus woont bij jou in de buurt?

Welke politicus van D66 woont in Woubrugge? Als je op een plaatsgenoot van de ChristenUnie wil stemmen in Rijnsburg, wie moet je dan hebben? Leidenaar Stijn de Vreede bedacht met studievriend Johan van der Boog een website waarop je de woonplaats van alle verkiesbare kandidaten van de komende Tweede Kamerverkiezingen kan vinden.

Leidenaren stemmen óók over Roomburgerpark

Leidenaren stemmen deze verkiezingen niet alleen voor de Tweede Kamer, maar brengen ook hun stem uit in een referendum. Centraal staat de vraag: ben je voor of tegen de nieuwe inrichting van het Roomburgerpark?

De gemeente Leiden wil het Roomburgerpark aanpassen. De hockeyclub krijgt een extra kunstgrasveld, waardoor de lokale speeltuin moet verhuizen en er bomen worden gekapt. Dat groen compenseert de gemeente op een andere plek. Ook zou het verkeersveiliger worden in de wijk.

Het referendum is raadgevend: de uitslag is dus een advies aan de gemeenteraad en wordt niet per definitie overgenomen. Voor een geldig referendum moet minimaal 30 procent van de Leidse stemgerechtigden stemmen.

LEES OOK: Moet groen wijken voor hockeyveld? Leidenaren mogen meebeslissen

Burgemeester Gouda blij dat procedure briefstemmen is aangepast

Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda is blij dat demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) de procedure voor het tellen van de briefstemmen heeft aangepast. Dat doet ze omdat ongeveer acht procent van de uitgebrachte stemmen niet volgens de regels is opgestuurd en daardoor niet meegeteld dreigde te worden. Ollongren heeft nu gezegd dat poststemmen die niet goed zijn verstuurd, onder bepaalde voorwaarden toch mogen worden meegeteld. 'Gelukkig hebben we dit probleem kunnen verhelpen', zegt burgemeester Verhoeve.

In de aanloop naar de verkiezingen is op meerdere plaatsen in het land al geoefend met briefstemmen. Bij een test met het poststemmen in Den Haag in februari bleek zelfs meer dan de helft van de stemmen ongeldig te zijn geweest. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 2,4 miljoen kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder. Zij mogen allemaal gebruik maken van poststemmen, maar onduidelijk is nog hoeveel mensen er per post hebben gestemd.

LEES OOK: Goudse burgemeester Verhoeve: 'Gelukkig gaan poststemmen niet verloren'

Coronamaatregelen bij verkiezingen

In Zoetermeer zijn er 96.000 potloden besteld, elke stemmer mag het potlood mee naar huis nemen. De gemeente Zoetermeer heeft op elf locaties evenementententen geplaatst waarin gestemd kan worden. Behalve in een tent, kan er in de stad ook worden gestemd in een kerk, in hotels of in sporthallen. Voor het eerst is er in Zoetermeer een stembureau ingericht speciaal voor blinden en slechtzienden.

In Den Haag worden door de hele stad 273 stembureaus op 260 locaties ingericht. Ook worden er tien tenten ingezet als stemlocaties, schrijft de gemeente. Het ventilatiesysteem in het gebouw waar wordt gestemd, moet aan bepaalde eisen voldoen en de wc's van het stembureau worden om de vier uur schoongemaakt door een schoonmaakploeg. Ook in Den Haag zijn er kuchschermen aanwezig en zijn er looplijnen aangebracht. Van wachtrij-app tot stempotloodje mee naar huis nemen

Verkiezingsdebat met Haagse politici

In het Haagse stadshuis werd maandag gedebatteerd tussen vier Haagse kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen, leidde tot een harde confrontatie tussen Mikal Tseggai (PvdA) en Richard de Mos (Code Oranje). Toen de kandidaten hun oplossingen presenteerden om de woningnood op te lossen, ontstond er een clash tussen deze twee partijen, omdat de focus in het debat verschoof naar de bevolkingsgroei.

'Daar komt de PVV-aap uit de mouw'

LEES OOK ONS DOSSIER OVER DE TWEEDE KAMER-VERKIEZINGEN