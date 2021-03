Demonstrant hoort waarschuwingsschot bij arrestatie: 'Ik wilde mijn broertje helpen'

Van Duijn schrijft dat hij zondag voor het eerst naar een demonstratie ging, samen met zijn broers en schoonzussen. 'De sfeer was heel erg gemoedelijk en mensen liepen met bloemetjes en hartjes. Er waren mensen van alle leeftijden; van kinderen tot bejaarden. Er had niemand iets kwaads in de zin. Ook wij waren totaal niet uit op rellen.'

Omdat de demonstratie niet was aangemeld, er meer bezoekers kwamen dan de tweehonderd die waren toegestaan en de demonstranten zich niet aan de coronamaatregelen hielden, vaardigde de Haagse burgemeester Jan van Zanen een noodbevel uit. Hij vroeg de politie om de demonstratie te ontbinden. De politie zegt dat ze daarna een uur lang de demonstranten hebben gevorderd om te vertrekken. Volgens Van Duijn wilde hij 's middags het Malieveld nog verlaten: 'Maar dat mocht niet.'

Mobiele Eenheid ingezet

Volgens de politie weigerden de demonstranten, ook na meerdere waarschuwingen, het veld te verlaten. Ook zegt de politie dat een aantal demonstranten uit was op een confrontatie. Daarom werd de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. Met behulp van honden, paarden en een waterkanon werd de demonstratie opgebroken. Er werden twintig mensen aangehouden, onder meer voor mishandeling, belediging en het niet voldoen aan een vordering.

LEES OOK: Foto van visboer Dick gaat de wereld over

'Zelf zag ik in de chaos hoe mijn jongste broertje tijdens het verlaten van het Malieveld zonder enige reden werd gegrepen door een politiehond die zijn been aan stukken trok. Tegelijkertijd stond een ME’er met zijn wapenstok op zijn hoofd te slaan', schrijft Van Duijn. 'In de emotie die toen bij mij ontstond, heb ik geprobeerd de hond van hem los te krijgen. De hond liet gelukkig uiteindelijk mijn broertjes been los, anders had zijn been nog verdere letselschade opgelopen.'

'ME laat een hond op mij los'

Maar door zijn actie werd Van Duijn zelf aangehouden. 'Vervolgens liet de ME’er de hond los op mij, omdat ik mijn broertje wilde redden. Terwijl ik gebeten werd door de hond, kwamen er meerdere ME’ers aanrennen, die me op mijn hoofd en nek begonnen te slaan met hun wapenstok. Dat terwijl ik op mijn buik in het gras lag', schrijft hij.

Op beelden is te zien dat een hondengeleider Van Duijn in de gaten houdt. Toen een man met een grote hond op hem afkwam, trok de agent zijn pistool en loste een schot in de lucht. Daarna wordt Van Duijn meegenomen. 'Het bloed gutste uit mijn been en hoofd', schrijft hij. 'Nadat ik in de politiecel duizelig en benauwd werd en bijna in elkaar zakte, kwam er eindelijk iemand die zei dat ik misschien wel met de ambulance naar het ziekenhuis moest.'

Beelden van de politiehond die Van Duijn bijt

Van Duijn moet naar het ziekenhuis

Na een behandeling in het ziekenhuis, zat Van Duijn dertig uur in de cel. 'We waren nog nooit in aanraking geweest met politie of justitie en hebben nog nooit een vlieg kwaad gedaan en nu dreigt er nog een rechtszaak tegen ons te komen vanwege openbare geweldpleging en het niet luisteren naar de oproep om het veld te verlaten.'

Inmiddels is de bekende natuurfotograaf weer thuis en nog altijd zo aangedaan dat hij dinsdagavond nog geen verdere vragen wil beantwoorden: 'Mijn broertje en ik zijn momenteel net terug uit het ziekenhuis en we zijn nog heel erg geschokt door alle gebeurtenissen en alles wat er op ons is afgekomen. We willen dit even laten bezinken', laat hij weten aan Omroep West.

Klachten en onderzoek

Het is niet bekend of Van Duijn na zijn aanhouding een klacht indient of aangifte gaat doen. De hondengeleider die hem wilde aanhouden heeft wel aangifte gedaan. Dit omdat hij en zijn hond werden bekogeld en in het nauw werden gedreven. Ook zijn er demonstranten die de politiehond schopten.

De Haagse politie heeft inmiddels 120 klachten en 6 aangiftes binnen en 'is bezig de feiten en omstandigheden op een rij te zetten', laat het OM weten. Inmiddels groeit de roep om onderzoek naar het politieoptreden van zondag. Naast de Haagse gemeenteraad wil ook Amnesty International dat de inzet goed wordt bekeken. Beelden van het optreden wijzen op disproportioneel politiegeweld, zegt de mensenrechtenorganisatie.

Reactie van de politie op de aanhouding:

'Dit incident wordt, net als Iedere toepassing van geweld die zondag is ingezet, beoordeeld op proportionaliteit. Zo nodig wordt een incident voorgelegd aan de Geweldscommissie of het OM. Ook evalueren we de totale ME-inzet intern. Meer informatie over onze inzet afgelopen zondag op het Malieveld is te vinden in de Q&A op politie.nl'

LEES OOK: Politiechef belooft excuses aan voor ME-bus geduwde vrouw: 'Dit is nooit de bedoeling geweest'