Jonge profrenster timmert aan de weg: 'Binnen drie jaar bij de wereldtop'

Onder barre omstandigheden maakte ze afgelopen week indruk met een eindklassering als negende in de Healthy Ageing Tour. Die driedaagse ronde in Drenthe en Groningen was de eerste wielerkoers op Nederlandse bodem sinds augustus vorig jaar. Eerder dit jaar werd Van der Hulst ook al negende in de Belgische eendaagse koers Le Samyn.

'Ik ben eigenlijk wel tevreden', vertelt ze, de balans opmakend na ruim een jaar als wielerprof. 'Natuurlijk wil ik de beste zijn van het peloton, maar ik moet gewoon reëel zijn en de stappen zien die ik maak. Ik merk dat ik deze winter weer stappen heb gemaakt om nog betere uitslagen te rijden en om nog meer te groeien als renner, om dichter bij de top te komen.'

Zilver op Europese Spelen

Waaraan ze dat merkt? 'Ik was vooral een vlakke renster, maar in de afgelopen drie wedstrijden (inclusief Omloop Het Nieuwsblad in België, red.) zat aardig wat klimwerk. Dan kom ik gewoon mee met die meiden. En daarna ben ik ook nog redelijk fris op het eind. Dat had ik anders niet, dus ik merk wel dat ik dat verbeterd heb. Nu wil ik ook graag nog mijn sprint verbeteren.'

Amber van der Hulst en Kirsten Wild vieren hun zilveren plak op de Europese Spelen in 2019 | Foto: Orange Pictures

Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat Van der Hulst hoge ogen kan gooien in wielerklassiekers, de belangrijkste eendaagse wedstrijden. En misschien zelfs wel meer. Haar meest aansprekende prestatie tot nu toe is het behalen van zilver op de Europese Spelen van 2019 in Minsk. Dat bereikte ze als baanwielrenster op de koppelkoers met meervoudig wereldkampioene Kirsten Wild.

Meer 'bitch' worden

Raymond Rol, haar ploegleider in de Nederlandse formatie Parkhotel Valkenburg, verwacht dat Van der Hulst 'een heel goede sprinter' gaat worden. 'Er zijn veel meiden die bij mij de opstap hebben gemaakt naar World Tour-teams (die aan alle grote internationale wielerkoersen mogen deelnemen, red.) en de wereldtop', zegt hij, doelend op onder meer Lorena Wiebes, Demi Vollering en Rianne Markus. 'Ik denk dat Amber daar over twee of drie jaar ook gaat staan.'

'Als je echt de absolute top wilt behalen, moet je egoïstisch zijn', redeneert Rol. 'Ik denk dat ze dat in de toekomst kan zijn. Dan moet ze nog even wat meer bitch worden, maar de eerste paar jaren in het peloton hoeft dat nog niet.' Op korte termijn heeft Van der Hulst - in 2020 verkozen tot sportvrouw van het jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn - wel een concreet doel voor ogen: 'Op het podium eindigen van een UCI-koers.'

Ik heb enkele dilemma's voor je. Allereerst: baan of weg?

'Weg. Als ik op de weg heel goed ben, dan kan ik op de baan ook heel goed zijn. Daar ben ik steeds meer achter gekomen. Ik merk ook dat de baan een heel goede toevoeging is, want daar doe je snelheid op, met intensieve trainingen en sprintjes. Dus ik wil die combinatie zeker behouden.'

Amstel Gold Race of de Ronde van Vlaanderen?

'Ronde van Vlaanderen, absoluut. Dat is gewoon al jaren dé klassieker. Als die op mijn lijstje komt en die kan ik ooit winnen, absoluut… Liever dan in eigen land? Ja, zeker. Dan moeten ze maar naar België komen, haha.'

Gran Canaria of Hazerswoude-Rijndijk?

'Gran Canaria, dat is wel mijn lievelingsplek om te trainen. We moeten in de winter best veel uurtjes maken en dan is het gewoon heel fijn om dat daar te doen, met heel veel klimmen en lekker weer. Maar het is ook wel weer lekker om terug te komen in Hazerswoude, hoor.'

Als je zou moeten kiezen: een klassieker winnen, een wereldtitel of olympisch goud?

'Poeh… Als je olympisch kampioen bent, dan sta je wel voor altijd in de boeken. Maar ik denk toch eerst wereldkampioen, want mag je een jaar lang in dat mooie shirtje (de regenboogtrui, red.) rijden. Maar in de tussentijd wil ik ook gewoon een klassieker winnen.'

Handen in de lucht

Gelooft ze er echt in dat het kan? Na een korte aarzeling antwoordt ze volmondig: 'Ja, ik denk het wel. Daarvoor doe ik het, daarvoor zit ik bijna elke dag op de fiets. Dat vind ik het mooiste wat er is. Het is niet dat het makkelijk gaat lukken, maar ik ga ervanuit dat ik daar wel eindig. Of er tenminste in meestrijd.'

'In welke koers het ook is, ze wil gewoon met haar handen in de lucht', verwoordt Rol haar winnaarsmentaliteit. 'Daar is Amber het type mens voor en dat heeft ze ook nodig om te groeien. Ik zie dat zeer zeker gebeuren, daar geloof ik ook in. Ik denk dat het voor Amber heel realistisch is, als ze bij zichzelf blijft.'

Ben je klaar om de wielerwereld te veroveren?

Van der Hulst: 'Op een paar stapjes na. Dus ik hoop dat ik er over een paar jaar klaar voor ben. Ik doe in ieder geval mijn best.'

