Stemmen in volle gang: 'Mooi om in een vrij land te kunnen stemmen op wie je wil'

Verhoeve, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) portefeuillehouder verkiezingen, bracht zelf zijn stem uit op iemand die hij 'bijzonder en talentvol vindt.' Hij noemt stemmen een groot feest. 'Het is zo mooi om in en vrij land zonder dwang te stemmen op wie je wil. Ik ben dankbaar dat ik mijn stem heb mogen uitbrengen.'

Zijn Haagse collega-burgemeester Jan van Zanen typeerde de organisatie rond de Tweede Kamerverkiezingen als 'een militaire operatie.' Daar kan Verhoeven zich wel in vinden. Hij is er dan ook trots op dat alles op de stemlocaties tot dusver goed verloopt. 'Ik ben buitengewoon trots op alle betrokken vrijwilligers. Mensen die hier al in alle vroegte waren en ervoor zorgen dat alles op een ontspannen en plezierige manier verloopt. Ik ben echt trots op het gastheerschap van deze mensen.'

Geen teststraat maar telstraat

Ook vanavond is hij erbij, als het grote moment van stemmen tellen daar is. 'Wij hebben in plaats van een teststraat een telstraat, ingericht om het tellen van de stemmen zo secuur en snel mogelijk te laten verlopen zodat we vroeg een betrouwbare uitslag vanuit Gouda kunnen communiceren.'

Niet op elk stembureau gaat alles van een leien dakje. Bij opening van een aantal stembureaus in de regio bleken vanmorgen niet alle materialen voorradig. Zo moesten vroege kiezers om half acht bij het stembureau in het stadhuis van Den Haag wachten op de stembiljetten; die waren nog niet gearriveerd. Op een andere stemlocatie stonden zowel kiezers als stembureauleden onverwacht voor een gesloten deur.

Geen stempas ontvangen

Ook heeft een aantal stemgerechtigden geen stempas ontvangen waardoor zij hun stem niet kunnen uitbrengen, zoals Annette Stolk uit Delft. 'Ik ben anderhalf jaar geleden verhuisd, misschien was het naar mijn oude adres gestuurd. Daar ben ik zaterdag heen gereden, maar geen stempas', zegt de Delftse. 'Ik heb de gemeente om opheldering gevaagd, maar nog geen antwoord gekregen helaas. Nu kan ik niet stemmen en daar baal ik van, want ik vind stemmen heel belangrijk.'

Marjan Wesselink uit Den Haag laat weten bij een stemlokaal in een school voor een dichte deur te hebben gestaan, samen met de stembureauleden. Het stembureau bleek verplaatst. 'We hadden geen krantje gehad waarin staat waar de stembureaus zijn. Normaal ga ik in Spoorwijk stemmen, maar er zijn er vanwege corona een heleboel ergens anders dit jaar. Het stembureau was verplaatst naar de Max Havelaarstraat. Ik ben doorgereden naar een andere locatie, daar heb ik kunnen stemmen.'

Bijzondere stemlocaties

Om in coronatijd veilig te kunnen stemmen zijn er in verschillende gemeenten stembureaus waar je vanuit de auto kunt stemmen, zogeheten drive-trough-stembureaus. Op een aantal locaties in Den Haag zijn pop-up stembureaus neergezet en ook zijn er stembureaus ingericht op wel heel bijzondere locaties, zoals in Zoeterwoude. Daar kunnen kiezers hun stem uitbrengen in de Goede Herderkerk.

Burgemeester van Zoeterwoude Fred van Trigt vindt het een inspirerende omgeving. 'Ik ben hier ook geïnstalleerd, dus het is geen onbekend terrein. Een mooie locatie om te stemmen. Stemmen is sowieso belangrijk.' Begrijpelijkerwijs staat alles in het teken van corona, maar hij benadrukt dat het van belang is juist nu ook verder te kijken. 'Ik hoop dan ook dat de kiezers dat doen', besluit hij.

Geswitcht van partij

Daar lijkt het wel op. Een inwoner die juist zijn stem heeft uitgebracht, vertrouwt de verslaggever van Omroep West toe dat hij zelfs geswitcht is van partij. 'Ik heb op D66 gestemd, voor het eerst', vertelt hij. 'Dat voelde wel apart. Ik heb altijd PvdA en GroenLinks gestemd, maar nu dan een kleine zwenk. Strategisch? Nou, op een paar punten wel. Ik ben voor Europa, sluit kernenergie niet uit en de veestapel reduceren tot vijftig vind ik toch wat te gek. Er moeten andere oplossingen voor gevonden kunnen worden.'

In de Stemwijzer kwam hij eigenlijk uit bij de partij 50Plus. 'Die vragen had ik niet helemaal eerlijk beantwoord, denk ik', grapt hij.

