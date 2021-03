Ruim negen jaar cel voor neersteken advocaat Zoetermeer, hof legt hogere straffen op

Het gerechtshof in Den Haag heeft twee mannen woensdag veroordeeld voor het neersteken van een advocate in Zoetermeer. Het hof legde de mannen 9 jaar en 9 jaar en 10 maanden cel op, dat is hoger dan de straffen die de rechtbank eerder had opgelegd.

De advocate die werd neergestoken had op 26 september 2017 op haar kantoor aan de Jacob Leendert van Rijweg een afspraak met een potentiële cliënt. Na een kort gesprek over een echtscheiding werd zij neergestoken. De aanleiding voor de steekpartij is nooit duidelijk geworden. Ook is nooit opgehelderd wie de steker en de opdrachtgever was. De twee verdachten, die met de steker en een chauffeur naar Zoetermeer waren gereisd, hebben daar nooit wat over willen vertellen.

Volgens het hof waren de mannen 'intensief betrokken bij deze aanval' en hadden ze via een PGP-telefoon, waarmee versleutelde berichten verstuurd kunnen worden, de opdracht aangenomen om de vrouw te verminken. Het hof houdt ze ervoor verantwoordelijk dat de vrouw levensgevaarlijk gewond is geraakt. Ze zijn daarmee schuldig aan poging tot moord, ook al hebben ze niet zelf gestoken.

Hogere straffen

De twee mannen werden eerder veroordeeld tot 8 jaar en 8 jaar en 3 maanden gevangenisstraf. Het hof legt nu hogere straffen op. Wat zwaar weegt voor het hof, is dat de vrouw werd aangevallen in haar werk als advocaat: 'Voor een goed functionerende rechtsstaat is het van groot belang dat advocaten hun werk in vrijheid kunnen doen. Het hof is daarom van oordeel dat een langdurige vrijheidsbeneming in de rede ligt voor degenen die dat belang niet inzien en niet terugdeinzen voor het plegen van een aanval op een togadrager.'

Daarnaast weegt het hof ook mee dat nog steeds niet duidelijk is wat de reden van de aanval is en dat de advocate voor het leven getekend is door littekens in haar gezicht. Daarnaast is het advocatenkantoor dat zij runde met haar zus failliet gegaan en is ze gestopt als advocaat na de mesaanval. Een van de verdachten was eerder betrokken bij het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012.

