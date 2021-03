Drive-in stembureaus en stemmen voor slechtzienden: 'Mensen zijn er blij mee'

Er staat woensdag rond 13.00 uur zelfs een korte file bij het drive-in stembureau in Zevenhuizen. Nadat de stemmer met zijn of haar auto de tent in is gereden, controleert een medewerker van het stembureau de stempas en legitimatie. Als dat in orde is, wordt het stembiljet uitgereikt en kan er een vakje rood worden gemaakt. Tot slot gooit de stemmer het formulier in de stembus en rijdt weer naar buiten, zonder ook maar een moment uit de auto te hoeven komen.

Dit jaar heeft de gemeente Zuidplas vier van zulke bureaus, verdeeld over Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. Daarnaast is er op het parkeerterrein van winkelcentrum Dorrestein ook nog een 'walk-in' stemlokaal neergezet. 'In 2017 waren we de eerste in Nederland', vertelt Marianne Uni van de gemeente Zuidplas. 'We zijn er mee begonnen, omdat we een manier zochten om het stemmen makkelijk te maken.' In 2017 stond het drive-in stemlokaal in de loods waar de gemeente strooiapparatuur voor de winter opslaat. Omdat op die locatie dit jaar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, heeft de gemeente nu in alle vier de dorpen grote tenten neergezet.

'Iedereen in zijn eigen coconnetje'

En het stemmen vanuit de auto valt in de smaak. 'Het was net even heel erg druk. Gelukkig loopt het de hele dag al lekker door. Een grote opkomst is altijd goed', vertelt een medewerkster van het stembureau. 'Het was anders dan anders, maar super leuk. En heel makkelijk. Ideaal', zegt een vrouw die achter het stuur van haar auto zit. Een man combineert het stemmen met iets anders: 'Ik moest toch boodschappen doen in het dorp, dan rij je even langs.' Ook burgemeester Han Weber van Zuidplas komt langs om vanuit zijn auto te stemmen.

Burgemeester Han Weber bracht ook zijn stem uit vanuit de auto | Foto: Omroep West

Volgens Marianne Uni is iedere kiezer welkom bij de drive-through-stemlokalen. 'Er komen ook mensen op de fiets of lopend langs. Daarnaast zien we veel moeders met kleine kinderen. Nu kunnen die gewoon blijven zitten.' Dat is dit jaar een belangrijk verschil met 2017. Toen moesten bestuurders uitstappen om hun gegevens en stempassen te laten controleren. Volgens Uni is dat nu niet nodig. 'Zo kan iedereen in z'n eigen coconnetje blijven bij het stemmen.'

Stemmal en soundbox voor blinden en slechtzienden

De stemmal in Zoetermeer | Foto: Omroep West

Voor het eerst is er in het stembureau op het stadhuis in Zoetermeer een apart stemhokje voor blinden en slechtzienden. Mensen met een visuele beperking kunnen daar, met behulp van onder meer een stem-mal en een soundbox, hun stem uitbrengen. Kiezers moeten aangeven dat ze gebruik willen maken van een stem-mal. De medewerkers leggen vervolgens het stembiljet op de juiste manier in de mal. Via een koptelefoon die in verbinding staat met een soundbox horen kiezers vervolgens de lijst met partijen en de kandidaten. Het nummer van de lijst en kandidaat die de soundbox noemt, kunnen kiezers vervolgens met behulp van de mal invullen.

Tot nu toe hebben drie mensen gebruik gemaakt van deze manier van stemmen, zegt Irene Pors, de voorzitter van het stembureau. Niet veel dus, maar voor de kiezers was het erg waardevol. 'Een vrouw die dinsdag kwam, vertelde dat ze altijd een ander moest vragen. Maar nu kon ze eindelijk zelf stemmen', zegt Pors.

