Koukleumen in stembureau in partytent: 'Hebben het er graag voor over'

De tent is neergezet op het basketbalveldje van het Krajicek Playground in het Vermeerpark. De tent is zo ingericht dat iedereen hier veilig kan stemmen. 'De tent heeft een grote in- en uitgang en alles is ruim opgezet', vertelt de aanwezige voorzitter. 'Maar hierdoor zitten we wel op de tocht. We waren er vanmorgen al om 6.00 uur, dus het is wel even afzien.'

Toch klagen de leden van het stembureau niet. 'We hebben een kachel gekregen en een tweede aangevraagd. Daarnaast hebben we allemaal een deken gekregen om ervoor te zorgen dat het allemaal iets minder koud is. We zijn met een belangrijk proces bezig, dus we hebben het er allemaal wel voor over. Alleen zat ik maandag in het wijkgebouw en dat was wel een stuk aangenamer.'

Fantastisch team

De stembureauleden maken er het beste van. 'We zitten in een festivaltent, dus moeten we er maar een beetje een festival van maken om gemotiveerd te blijven. Je moet tenslotte wat over hebben voor het democratisch proces. We hebben een fantastisch team', prijst de voorzitter zijn collega's. Druk is het nog niet echt geweest aan de Mijtenstraat. 'Er kan natuurlijk op meer plaatsen gestemd worden in verband met corona, dus ik kan niet zeggen of het aantal stemmen hier hoog of laag is. Maar liever hebben we natuurlijk wat meer mensen. Dan hebben we in ieder geval wat te doen en blijven we lekker warm.'

Ook op de Markt in Zoetermeer staat een tent als stembureau. Volgens de voorzitter is het hier wat drukker dan bij hun Haagse collega's. 'We hebben een leuke oploop. Woensdag rond het middaguur zijn er al 224 mensen geweest in drie dagen. het loopt dus gestaag door.'

Mooie dekentjes

Wel is het er net zo koud. 'Ik loop al wat jaartjes mee, maar ik heb nog nooit in zo'n leuke tent als stembureau gezeten', vertelt ze. 'We hebben mooie dekentjes gekregen en kunnen ons opwarmen aan een heater. Het is wel fris, maar het is gelukkig nog wel te doen.'

Toch hoopt de voorzitter ook hier dat er nog flink wat mensen komen stemmen. Ze benadrukt dat dit ook hier volkomen veilig kan. 'Er is een duidelijke looprichting in de tent. Mensen gaan het stembureau aan de ene kant in en lopen er aan de andere kant weer uit. Daar komt bij dat wij allemaal mondkapjes op hebben en handschoenen dragen. We zitten ook nog eens achter een spatscherm, dus het is hier veilig. Ik roep iedereen dan ook op te komen stemmen, want het kan echt coronaproof.'

