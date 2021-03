Burgemeester van Leidschendam-Voorburg ziet niks in 'Stexit' en wil Stompwijk erbij houden

Met name de achterblijvende woningbouw in Stompwijk geeft de groep inwoners het gevoel dat er niet naar hen werd omgekeken. 'Er is hier al 25 jaar geen huis gebouwd. Daardoor heb je te maken met veel uitstroom en verdwijnen voorzieningen', zegt Stompwijker Leo Oliehoek tegen mediapartner Sleutelstad. 'Nog geen drie kilometer verderop, in Zoeterwoude, wordt het ene na het andere bouwplan gerealiseerd.'

De Stompwijkers willen zich voegen bij de gemeente Zoeterwoude. 'Dat past goed bij ons', zegt Oliehoek. Zoeterwoude zelf ziet dat ook wel zitten. 'Ze zijn welkom', klinkt er vanuit de gemeenteraad. 'Alleen gaan wij er helaas niet over.'

Gesprek met adviesraad

De gemeente Leidschendam-Voorburg is geen voorstander van een afscheiding van Stompwijk richting Zoeterwoude. 'We zijn een aantrekkelijke groene woongemeente met drie unieke kernen die elkaar complementeren', zegt burgemeester Tigelaar.

Naar aanleiding van de ophef is de gemeente in gesprek gegaan met de Adviesraad Stompwijk over de gevoelens die in het dorp leven. Dat gesprek wordt in de komende weken voortgezet. 'Belangrijke prioriteit blijft de woningbouw, zodat ook jonge gezinnen en senioren zich in Stompwijk kunnen vestigen of er kunnen blijven wonen.'

