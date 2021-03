Eerste uitslagen verkiezingen in Den Haag uitgelekt, site opkomstenuitslag.nl offline

Een klein gedeelte van de eerste uitslagen van de gemeente Den Haag is uitgelekt. Dit is door gebruikers van de techwebsite Tweakers ontdekt. Het zou in Den Haag om 147 stemmen gaan.

Het tellen van de stemmen begint normaal pas op het moment dat de stembussen gesloten zijn. Maar door de briefstemmers en de stemmers op maandag en dinsdag is er woensdagmorgen al begonnen met het tellen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) had een speciale website gelanceerd waar mensen het opkomstpercentage van hun gemeente kunnen volgen. In de broncode van de site ontdekten mensen dat het ook mogelijk was om de stemuitslagen per partij in te zien.

De VNG heeft de site inmiddels uit de lucht gehaald. Naast de uitslagen in Den Haag zouden ook de stemmen van de steden Groningen, Nijmegen en Eindhoven te vinden zijn. Tweakers verwacht dat het om een beperkt aantal stembureaus gaat, want het aantal gevonden stemmen is nog beperkt. Uit Nijmegen waren de meeste stemuitslagen te zien, dit waren er 2500.

Zestien gemeenten

De site opkomstenuitslag.nl toont data die komen uit de StembureauApp, die zestien gemeenten gebruiken. De app wordt beheerd door VNG en ondersteunt stembureaus bij het tellen van de stemmen. De stemuitslagen mogen pas vanaf woensdagavond 21.00 uur worden gepubliceerd. De gemeente Den Haag heeft op de eigen website een nieuwe pagina ingericht waar mensen het opkomstcijfer kunnen zien.

'Normaal gesproken start de telling na het sluiten van de stembussen op de verkiezingsdag. In deze verkiezingen mochten de briefstemmen al vanaf 9.00 uur vandaag worden geteld en deze worden dus ook al in de app verwerkt', zegt een woordvoerder van VNG, de verantwoordelijke voor de website. 'Het blijkt nu mogelijk om de uitslagen van deze eerste tellingen al uit de code van de app te halen. Dat is niet de bedoeling en daarom is de website uit voorzorg offline gehaald.'

