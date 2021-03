Dreigen met startkabel en gooien met fiets: verdachten Malieveldrellen samen voor de rechter

Tijdens een uit de hand gelopen protest tegen het regeringsbeleid werden twintig mensen opgepakt voor onder meer mishandeling, belediging en het niet voldoen aan een vordering. De Alphenaar die dreigde met de startkabel zou daarbij hebben geroepen: 'jullie gaan allemaal dood, kankerlijers!' Een 60-jarige Hagenaar zou een fiets op de rug van een agent hebben gegooid, een 40-jarige Alkmaarder wordt verdacht van het slaan van een agent en een 21-jarige Amsterdammer zou een paraplu naar een politiepaard hebben gegooid.

De rechter behandelt in mei ook de zaak van een 36-jarige man uit Noordwijk die ervan verdacht wordt samen met anderen een agent en zijn diensthond te hebben geschopt en geslagen. Hierbij was ook een 46-jarige Amsterdammer die met een vechthond op de agent afkwam. 'Laat die man gaan, anders kan je lachen', zou hij daarbij geroepen hebben. De agent voelde zich hierdoor zo in het nauw gedreven dat hij een waarschuwingsschot afvuurde.

Agent gewond door laserpen

Een 33-jarige Eindhovenaar wordt ervan verdacht een agent met een paraplu te hebben geslagen. En een 32-jarige Hagenaar zou een trap tegen een politiebus hebben gegeven. Ook zij moeten in mei voor de rechter komen. Een 46-jarige Hagenaar die met een laserpen in de ogen van een agent zou hebben geschenen, die daarbij letsel aan zijn oog opliep, is inmiddels op vrije voeten. De man moet zich op 30 maart al voor de politierechter verantwoorden.

De verdachten die niet voor de rechter hoeven te verschijnen hebben boetes gekregen, voor belediging en het niet opvolgen van instructies van de politie. Een aantal zaken is nog in behandeling en in enkele gevallen is een zaak geseponeerd.

Onderzoek naar optreden politie

De demonstratie van Nederland in Verzet zondag was niet aangekondigd. Toen er meer dan de toegestane 200 deelnemers waren en de coronaregels werden overtreden, gaf de Haagse burgemeester Van Zanen de politie opdracht om in te grijpen. Daarbij zette de politie honden, paarden en een waterkanon in.

Na het optreden van de politie zijn verschillende aangiftes gedaan, ook kreeg de Haagse politie 120 klachten. Verschillende partijen willen dat het ingrijpen onderzocht wordt, waaronder de Haagse gemeenteraad. Ook Amnesty International wil een onderzoek. Beelden van het optreden wijzen op disproportioneel politiegeweld, zegt de mensenrechtenorganisatie. De politie heeft toegezegd dat 'iedere toepassing van geweld die zondag is ingezet, wordt beoordeeld op proportionaliteit.'

