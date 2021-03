Bijzondere stembureaus openen deuren: 'Het is een extra cadeautje'

In Alphen ging een van de stemmers volledig in stijl naar het Archeon | Foto: Twitter/HPAndriessen

Het stembureau in de brandweergarage in Naaldwijk | Foto: Omroep West

De Lakenhal, Madurodam of de Pier op Scheveningen. Diverse bijzondere locaties in de regio hebben woensdag eenmalig hun deuren geopend voor de verkiezingen. 'Het is leuk dat je je hokje rood mag kleuren met de zee op de achtergrond', zegt een van de stemmers op de Pier. 'Het is een extra cadeautje.'

Vanwege de coronamaatregelen zijn musea en andere attracties tijdelijk gesloten. Voor de verkiezingen wordt een uitzondering gemaakt, want veel van deze bijzondere locaties zijn dit jaar een stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat wordt gewaardeerd. 'Ik kan wel bij mij in de buurt gaan stemmen', vertelt een van de mannen op Scheveningen. 'Maar ik dacht: ik maak er een uitje van en fiets er een stukje voor om.'

Niet alleen op de Pier is een stembureau, ook in Madurodam, de Lakenhal en het Kunstmuseum in Den Haag kan worden gestemd. In Naaldwijk was de plaatselijke discotheek omgebouwd tot stembureau. 'Het ruikt nog steeds als een kroeg, net als vroeger', stelt een van de stemmers in het Teejater de horecaliefhebbers gerust.

Staan te trappelen

Het stembureau in het Kunstmuseum zit niet direct bij de ingang. Mensen die ervoor kiezen om in dit Haagse museum te stemmen lopen hierdoor tussen twee nieuwe tentoonstellingen door naar het stemhokje. De medewerkers van het museum kunnen niet wachten tot het museum weer echt opengaat. 'We staan echt te trappelen om weer publiek te kunnen ontvangen. Dus erg goed om mensen in het museum te hebben en ze een voorproefje te geven van wat er gaat komen.'

