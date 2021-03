Grote meerderheid Leidenaren tegen plannen voor Roomburgerpark

De gemeente Leiden wil het Roomburgerpark aanpassen. De gemeente is van plan de hockeyclub een extra kunstgrasveld te laten plaatsen, waardoor de lokale speeltuin zou moeten verhuizen en er bomen gekapt moeten worden. Dat groen wilde de gemeente op een andere plek compenseren. Ook zou het verkeersveiliger worden in de wijk.

Toch vinden tegenstanders dat het groen in het park te veel aangetast wordt en dat het hockeyveld te duur is. Zij willen dat het park blijft zoals het is en vinden daarin de steun van een groot deel van de Leidenaren. Uit een voorlopige tussenstand blijkt dat 65,8 procent van de kiezers tegen de nieuwe inrichting van het park is, terwijl maar 28 procent van de stemmers de gemeente steunt.

Alleen een advies

Het referendum is raadgevend: de uitslag is dus een advies aan de gemeenteraad en wordt niet per definitie overgenomen. De gemeenteraad moet nu beslissen wat het met de uitkomst van het referendum doet. Niet alle Leidenaren die de afgelopen dagen naar de stembus zijn gegaan hebben zich ook laten horen in het referendum. Volgens burgemeester Lenferink ligt de opkomst voor het referendum een stuk lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Hoe hoog de opkomst precies is en wat definitieve uitslag wordt, dat wordt donderdagmiddag pas bekend. 'De opkomst bij de verkiezingen was hoog en met een referendum erbij kost het veel tijd om alles rond te breien', zo legde de burgemeester uit waarom er nog geen uitslag is. 'Bovendien zitten er nog een aantal foutjes in de tellingen, die moeten er vandaag uit gehaald worden voor we een definitieve uitslag hebben. Dit geldt voor zowel het referendum als de Tweede Kamerverkiezingen.'

Nog geen definitief opkomstpercentage

Toch zijn volgens Lenferink de resultaten voldoende duidelijk om conclusies te trekken. Na het tellen van de stemmen in 87 van de 96 stembureaus is 65,7 procent van de kiezers tegen de gemeentelijke plannen en 28 procent voor. Om het referendum geldig te laten zijn moesten minimaal dertig procent van de stemgerechtigden hun stem hebben uitgebracht. Omdat er nog stemmen geteld moeten worden kan de gemeente nog geen definitief opkomstpercentage geven. 'Maar het zal eerder tussen de 50 en 60 procent zitten dan onder de 30 procent', zo verklaarde Lenferink.