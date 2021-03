Slachtoffer steekpartij in Haagse Jumbo ontslagen uit ziekenhuis

De 21-jarige man uit Delft die woensdagavond werd neergestoken in de Jumbo aan de Leyweg in Den Haag, is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat meldt de politie donderdag. De recherche zoekt twee verdachten: een man en een vrouw.

Volgens de politie ontstond er rond 19.15 uur in de winkel een conflict tussen de man uit Delft en de latere verdachte, die samen met een vrouw in de supermarkt was. De twee gingen vervolgens naar buiten, maar de man kwam terug. Het conflict ging verder en daarbij werd het slachtoffer gestoken.

De man en de vrouw gingen er vervolgens samen vandoor. Ze zijn nog niet gevonden en ook is nog onduidelijk wat de aanleiding van het steken is.

Man met dreadlocks

De politie is op zoek naar een donkergetinte man met dreadlocks van ongeveer 25 à 30 jaar oud. Hij droeg zwarte schoenen, een grijze sportbroek, een zwarte jas en een grijze capuchon over zijn hoofd. Ook droeg hij een blauw mondkapje. De vrouw die bij hem was is licht getint. Ze heeft zwart haar en is ongeveer 20 jaar oud.

LEES OOK: Ruim negen jaar cel voor neersteken advocaat Zoetermeer, hof legt hogere straffen op