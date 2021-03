Verkiezingen: Jorritsma en Ollongren aan de slag als verkenners

Jorritsma en Ollongren gaan aan de slag als verkenners

Annemarie Jorritsma (VVD) en de in Oegstgeest opgegroeide Kajsa Ollongren (D66) zijn door de lijsttrekkers aangewezen als verkenner. Dat maakte voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer bekend na overleg met de lijsttrekkers. De verkenners moeten uitzoeken welke coalitie de meeste kans maakt.

Jorritsma is voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Ollongren is demissionair minister van Binnenlandse Zaken. Ze moeten uiterlijk op 30 maart hun verslag inleveren bij de Tweede Kamer, zei Arib. Een dag later komt de nieuwe tweede Kamer voor het eerst samen om te debatteren over het verslag. De Kamer wijst dan een of meerdere informateurs aan.

Wethouder Delft naar Tweede Kamer

Wethouder Hatte van der Woude gaat de gemeente Delft verlaten. De Delftse is voor de VVD gekozen in de Tweede Kamer, waardoor ze haar ontslag heeft aangeboden. De VVD Delft heeft oud-wethouder Lennart Harpe voorgedragen als haar opvolger.

Van der Woude stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op plek 32 op de lijst van de VVD. De partij van lijsttrekker Mark Rutte werd bij de verkiezingen opnieuw de grootste partij van Nederland. De VVD kreeg met 36 zetels ook voldoende stemmen voor Van der Woude om een plek in de Kamer te veroveren. 'Ik vind het echt fantastisch dat de VVD het zo goed heeft gedaan', reageert de wethouder.

Richard de Mos teleurgesteld na mislopen Kamerzetel

Richard de Mos heeft teleurgesteld gereageerd op de uitslag van de verkiezingen. Zijn partij Code Oranje slaagde er niet in om een Kamerzetel te veroveren. 'Ik zou jokken als ik zou zeggen dat ik er niet van baal dat dit niet gelukt is.'

'Waarschijnlijk is de boodschap dat slecht landelijk beleid lokaal gevoeld wordt niet goed genoeg overgekomen in een sterk versplinterd politiek landschap', zo geeft De Mos als verklaring voor het mislopen van een Kamerzetel. 'Een landschap waar het bovendien hard buffelen is om je verhaal via de media bij de mensen thuis te krijgen.'

Leidenaar Julius Terpstra (CDA) niet terug in de kamer

De teleurstellende verkiezingsuitslag van het CDA kost Julius Terpstra zijn zetel. Het kamerlid uit Leiden zat pas sinds vorig jaar in de Kamer. De twintigste plaats op de lijst was niet voldoende voor een herverkiezing.

VVD wint ook in Bodegraven-Reeuwijk

De VVD is de grootste partij geworden in Bodegraven-Reeuwijk. De partij kreeg hier 25,99 procent van de stemmen. Hiermee eindigde de partij voor het CDA en D66.

In de gemeente hebben 22.630 mensen hun stem uitgebracht. Dit is een opkomst van 84,5 procent.

BIJ1 van Sylvana Simons toch in de Kamer

BIJ1 van Sylvana Simons krijgt toch een zetel in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een nieuwe voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP, die is gebaseerd op ruim 88 procent van de stemmen. Daarmee komen in de nieuwe Kamer zeventien partijen.

De zetel voor BIJ1 gaat ten koste van de VVD. De partij van Mark Rutte behaalt 35 zetels, een winst van 2, en wordt de grootste partij. Verder laat de prognose geen verschuivingen zien.

Nog geen uitslagen in Pijnacker-Nootdorp, Bodegraven-Reeuwijk en Leiden

Het tellen van de stemmen is in de meeste gemeenten voorspoedig verlopen en de uitslagen van de meeste gemeenten zijn inmiddels bekend. In vier gemeenten is het tellen van de stemmen nog niet klaar. Pijnacker-Nootdorp, Bodegraven-Reeuwijk en Leiden hebben helemaal nog geen uitslagen doorgegeven, terwijl Den Haag alleen een tussenstand bekend heeft gemaakt.

De verkiezingskaart kleurt blauw van de VVD. In de regio heeft de partij tot nu toe alleen in Delft de verkiezingen niet gewonnen. Daar is D66 de grootste partij geworden. De partij van Sigrid Kaag deed het over het algemeen goed in de regio, want van de gemeenten waarvan de uitslag nu bekend is eindigt D66 alleen in Katwijk en Westland niet in de top drie. In beide gemeenten zijn de VVD, PVV en CDA de drie grootste partijen.

D66 weer de grootste in Delft, veel steun voor Volt

In studentenstad Delft heeft D66 de meeste stemmen gekregen, net als vier jaar geleden. De partij wist haar steun iets uit te breiden, van 20,2 procent naar 21,3 procent. Debutant Volt werd vanuit het niets de vijfde partij in Delft met 7,5 procent van de stemmen. Dat is net achter de PVV en voor CDA en PvdA.

GroenLinks leed in Delft het grootste verlies van alle partijen. De partij van Jesse Klaver ging van 14,3 procent terug naar 8,8 procent van de stemmen.

VVD in Den Haag de grootste partij, D66 tweede

Na 74 procent van de stemmen geteld in de gemeente Den Haag gaat de VVD op kop met 20,1 procent van de stemmen. D66 volgt op 17,2 procent, de PVV krijgt 11,1 procent. GroenLinks (6,5 procent), SP (4,2 procent) en Partij van de Arbeid (5,4 procent) verliezen alledrie terrein. Volt en Forum voor Democratie winnen juist.

Code Oranje staat op 1,7 procent van de stemmen in de gemeente Den Haag. De partij heeft 3413 stemmen binnen. Den Haag is de thuisbasis van lijsttrekker Richard de Mos, oud-wethouder in Den Haag. Vier jaar geleden lag de kiesdeler bij de Tweede Kamerverkiezingen op circa 70.000 stemmen, wat betekent dat in Nederland ongeveer zoveel binnengehaalde stemmen recht geven op een Kamerzetel.

Winst D66 lijkt kleiner dan na exitpolls

D66 stevent af op 24 zetels. Dat blijkt uit berekeningen van het ANP na het tellen van 63 procent van de stemmen. Na de exitpolls stond de partij van Sigrid Kaag op 27 zetels. De VVD blijft met 36 zetels de grootste partij.

De volledige prognose na 63 procent van de getelde stemmen. Tussen haakjes het verschil ten opzichte van de uitslag van 2017:

VVD: 36 (+3)

D66: 24 (+5)

PVV: 17 (-3)

CDA: 15 (-4)

SP: 9 (-5)

PvdA: 9 (0)

FVD: 8 (+6)

GroenLinks: 7 (-7)

Partij voor de Dieren: 6 (+1)

ChristenUnie: 5 (0)

JA21: 4 (+4)

Volt: 3 (+3)

SGP: 3 (0)

DENK: 2 (-1)

50PLUS: 1 (-3)

BoerBurgerBeweging: 1 (+1)

BIJ1: 0 (0)

Geen zetels voor Richard de Mos

Richard de Mos komt met Code Oranje niet in de Tweede Kamer. De Haagse politicus bleef met zijn nieuwe partij op een halve zetel steken. Aan het einde van de nacht liet De Mos weten zijn kandidaten en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en de kiezers voor hun vertrouwen. De Mos komt donderdag met een uitgebreidere verklaring over het missen van de zetel.

BIJ1 volgens voorlopige prognose toch niet in Tweede Kamer

BIJ1, de partij van Sylvana Simons, haalt vermoedelijk toch geen zetel voor de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP. Volgens exitpolls van Ipsos, die onderzoek deed voor de NOS, kon de partij wel rekenen op een zetel. Ipsos hanteerde een foutenmarge van twee zetels.

De voorlopige prognose is gebaseerd op 63 procent van de stemmen. De stad Rotterdam is hierin nog niet meegenomen. Amsterdam, Utrecht en Den Haag wel na telling van het grootste deel van de stemmen.

BIJ1 zet zich in voor 'radicale gelijkwaardigheid'. Simons, lang bekend als presentatrice, sloot zich eerst aan bij DENK. Na onenigheid daar richtte ze haar eigen partij op, die toen nog Artikel 1 heette. In 2017 haalde ook die partij geen zetels tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Eerste grote gemeente van regio maakt uitslag bekend

Alphen aan den Rijn is de eerste grote gemeente in onze regio die alle stemmen heeft geteld. In totaal werden er in de gemeente bijna 70.000 stemmen uitgebracht, een opkomst van 81,4 procent.

De VVD heeft ook in Alphen aan den Rijn de meeste stemmen gekregen, een kwart van het totaal. D66 volgt met 14,6 procent van de stemmen, daarna komt het CDA met ruim tien procent. De PVV kreeg de steun van 9,5 procent van de stemmers. Forum voor Democratie, SP en ChristenUnie kregen alledrie zo'n vijf procent.

Een klein uur later maakte ook Gouda de uitslag bekend. Ook daar kreeg de VVD de meeste stemmen met 17,0 procent. D66 volgt met 16,3 procent en PVV kreeg 8,9 procent en is daarmee de derde partij.

Inmiddels hebben ook de gemeenten Voorschoten, Zuidplas, Noordwijk, Teylingen, Nieuwkoop en Waddinxveen de uitslag bekendgemaakt.

Zoeterwoude eerste gemeente in regio met uitslag, Midden-Delfland tweede

De gemeente Zoeterwoude is de eerste gemeente in onze regio die de definitieve uitslag bekend kan maken. De VVD is er de grootste partij met een kwart van de stemmen. D66 volgt met 17 procent van de stemmen. Die twee partijen krijgen landelijk ook de meeste stemmen.

Bijna tien procent van de Zoeterwoudenaren stemde op de PVV. GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie kregen allen zo'n vijf procent. In totaal brachten 5.893 mensen hun stem uit in Zoeterwoude. Dat betekent een opkomst van 84 procent.

De gemeente Midden-Delfland is de tweede gemeente in de regio die de uitslag bekend maakt. Met dertig procent van de stemmen is de VVD de meest gekozen partij in de gemeente. D66 en CDA volgen met respectievelijk 16,6 en 14,1 procent van de stemmen.

Hoe verliep de laatste dag van de verkiezingen?

Woensdag was de laatste dag dat iedereen naar de stembus mocht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Lees hier hoe deze dag in onze regio verliep.

