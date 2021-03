Haalt ChristenUnie-raadslid een zetel? 'Het wordt een lange en spannende nacht'

'Of ik wel of niet in de Kamer kom, gaan we zien', zegt een op het oog niet teleurgestelde Grinwis. 'Helaas heb ik weinig met kiezers zelf op straat gesproken. Maar ik vond het een hartstikke leuke tijd. Ik heb ook veel achter de schermen gedaan voor ons programma. Tijdens de campagne ben ik vooral bezig met team ChristenUnie. Hier in het westen doen mensen toch minder aan voorkeurstemmen dan in het oosten van het land.'

De verkiezingsdag begon voor Grinwis zoals alle anderen. 'Ik heb in de ochtend de kinderen gewoon naar school gebracht. Daarna had ik een commissievergadering in de Haagse gemeenteraad. Vervolgens waren er nog wat afspraken. Maar toen het 21.00 uur werd, liep de spanning wel op. Op zich ben ik nog vrij relaxed.'

Stemmen tellen in het IJspaleis

Als Grinwis niet in de Kamer komt dan weet hij nog niet wat hij gaat doen. 'Ik heb niet verder gedacht dan 17 maart', zegt hij eerlijk. 'Ik heb me vol in de campagne gestort. Ik zie wel wat er van komt. Ik ben nu lid van de Haagse gemeenteraad, dus stel dat ik niet gekozen wordt, dan zijn ze op het stadhuis nog niet van mij af.'

Het Haagse stadhuis waar Grinwis zijn gemeentepolitiek voert, was woensdagavond het toneel van stemmentellers. De bakken met stemmen werden geleegd en de tellers konden hun gang gaan. Dat zorgde voor beelden die horen bij een verkiezingsavond.

Ook spanning bij Leidse kandidaat Volt

Voor de nummer drie van de lijst van nieuwkomer Volt, Ernst Boutkan, worden het ook nog spannende uurtjes. Op basis van de eerste exitpolls komt Volt op drie zetels, maar dat kan nog veranderen. 'Ik houd me dus nog even in', zegt Boutkan. 'Want het kan ook nog naar twee, dus ik probeer mezelf rustig te houden.' Toch kan hij niet ontkennen dat het kriebelt. 'Er gaat van alles door me heen, een gevoel die ik niet kan beschrijven.'

