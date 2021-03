Voormalig OranjeLeeuwin gaat de Kamer in: 'Tweede plek is zilver, maar dit is het goud van D66'

Oud-voetballer Van der Laan speelde ruim twintig jaar geleden voor de OranjeLeeuwinnen en is nu de eerste voormalig international die de Kamer in gaat. 'Ik kom uit de sport, je kunt zeggen dat de tweede plek zilver is, verloren. Maar in de politiek werkt dat anders. Dit is echt wel het goud van D66', zegt ze in West Wordt Wakker op Radio West.

Het 41-jarige aanstaand Kamerlid heeft wel een verklaring voor het succes van haar partij. 'Het heeft uiteraard met onze voorvrouw te maken, de kracht van Kaag. We hebben een goede campagne gevoerd en ook echt inhoudelijke punten die we aandragen, zoals het klimaat, wonen en onderwijs. Heel veel mensen vinden dat daar echt wat aan moet gebeuren.'

Omroep West ging donderdagochtend vroeg met een taart langs bij Jeanet van der Laan:

Niet op de tafel dansen

Van der Laan is niet van plan om bij de ontmoeting met haar nieuwe collega's op de tafel te gaan dansen, zoals Sigrid Kaag woensdag deed nadat ze de eerste exitpoll zag. 'Zij wel, ik niet', lacht ze.

Sigrid Kaag danst op tafel | Foto: Martijn Beekman/ANP

Ze moet zich haasten om donderdagochtend op tijd op het Binnenhof te zijn. 'Ik ga zo de jongste nog even naar school brengen en dan gauw naar Den Haag. Daar word ik verwacht samen met de andere kandidaten. Dan hebben we een eerste bijeenkomst. Het is voor het eerst in tijden dat we bij elkaar komen en dan laat ik het gewoon op me afkomen.'

'Ga Lisse missen'

Van der Laan loopt niet vooruit op de formatie van een nieuw kabinet. 'We staan pas aan het begin. Ik ga ervan uit dat we als tweede partij heel sterk aan tafel zitten en ik denk dat Sigrid Kaag en haar onderhandelaars heel erg gaan vechten en dat we het herkenbare D66-geluid terug gaan zien.'

De verkiezingsuitslag betekent wel dat de gemeente Lisse op zoek moet naar een nieuwe wethouder. Dat valt Van der Laan best zwaar. 'Ik ga Lisse natuurlijk zeker missen. Ik ben hier geboren en getogen dus ik zal als betrokken inwoner zeker blijven. Dit is wel een droom die uitkomt, een hele eer. Ik wilde dit heel graag en dat het nu gaat gebeuren... het is allemaal iets om naar uit te kijken', besluit ze.

