Martijn maakte dé foto van de verkiezingen: 'Als iemand op tafel gaat staan is dat de mooiste'

Op vrijwel elke nieuwssite en op bijna alle voorpagina's van de ochtendkranten is de juichende Kaag te zien. Haar partij haalt volgens de voorlopige prognose 24 zetels, een winst van vijf. In de eerste exitpoll van woensdagavond zijn dat er nog 27. 'Ik was natuurlijk op alles voorbereid', zegt de Haagse Martijn. 'Je stelt je camera in op een snelle sluitertijd, omdat iemand misschien in de lucht gaat springen of gaat juichen.'

Als Sigrid Kaag de eerste zetelverwachting ziet, gaat het heel snel: 'Er veranderde iets in haar blik. Ik moest denken aan een voetballer die een doelpunt scoort en die niet weet waar hij naartoe moet met zijn emoties. Sommigen rennen dan naar een cornervlag, gaan zwaaien of gekke dingen doen. Zij kreeg een soort verstarde blik in haar ogen, sloeg met haar hand op tafel en ging erop staan. Dan weet je natuurlijk dat dit iets heel bijzonders is.'

D66 deelde een filmpje van het moment via Twitter:

'Euforisch moment'

Martijn doet snel een paar stappen achteruit en laat zijn camera het werk doen. 'Het is een spontaan moment, totaal niet ingestudeerd. En dat kan je dan vangen. Ik heb een hele moderne camera, dus dan kun je een heleboel beelden tegelijk maken. Ik heb er uiteindelijk twee uitgekozen die ik naar het ANP gestuurd heb.'

Nu is zijn foto overal te zien en Martijn klinkt donderdagochtend trots als hij erover vertelt. 'Er is een geluksgevoel. Als fotograaf in Den Haag kan je op verkiezingsavonden nooit eens lekker thuis naar de uitslagen kijken. Je bent altijd gespannen, er zit behoorlijk wat adrenaline op. Het voelt nu alsof je jarig bent, iedereen reageert: collega's, vrienden, familie. Het is wel een euforisch moment, ja.'

Achter de schermen steeds moeilijker

Voor Martijn is het bijzonder dat hij als enige fotograaf aanwezig kon zijn: 'Ik had drie prominente D66'ers op een rijtje staan. Daar ben je dan blij mee, dat je daar al kan komen', vertelt hij. 'Want voor fotografen is het heel lastig om achter de schermen foto's te maken. Ik heb de toegang gekregen.'

De fotograaf vervolgt: 'Ik heb jarenlang foto's gemaakt bij deuren op het Binnenhof, af en toe kon je een spontane foto maken. Dat is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden... er zijn heel veel voorlichters en fotomomenten, maar wat er daadwerkelijk achter gesloten deuren gebeurt is per definitie dé foto. Dus je moet een beetje investeren in je contacten en mensen moeten het je gunnen.'

'Juichende Rutte ook een prestatie'

Een collega van Martijn is woensdagavond bij de VVD op het moment dat de exitpoll bekend wordt gemaakt. 'Dat was helemaal een prestatie, want Rutte wil helemaal niemand achter de schermen', zegt hij. 'Dus er is ook een foto dat de VVD juicht. Maar als iemand op tafel gaat staan is dat de mooiste.'

Over een nominatie voor politieke foto van het jaar wil Martijn nog niet spreken: 'Het is pas maart! Laten we wachten', lacht de tweevoudig winnaar van de Zilveren Camera.

Mark Rutte juicht na de eerste exitpoll | Foto: ANP

