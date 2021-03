Bodegraven klaar met complotdenkers: beveiliging en noodverordening voor begraafplaats

De begraafplaats wordt veel bezocht door complotdenkers. Zij denken dat de overleden kinderen zijn vermoord door een satanistisch-pedo-netwerk dat afkomstig is uit het dorp. Mensen worden op social media aangespoord om naar de begraafplaats te komen en tientallen activisten hebben al bloemen op de graven gelegd en actieborden geplaatst.

De gemeente wil nu dat er een einde aan komt. 'Nabestaanden voelen zich door de acties van deze activisten en complotdenkers zeer gegriefd. Daarnaast beschuldigen deze activisten op social media tientallen mensen valselijk van kindermoord of betrokkenheid bij dit satanisch pedonetwerk, terwijl hier geen enkel bewijs voor is. Mensen die onterecht beschuldigd worden zijn erg boos dat deze complotdenkers publiek zware beschuldigingen uiten', zo schrijft de gemeente in een verklaring.

Grafrust geschonden

Volgens de gemeente is het daarom noodzakelijk om een noodverordening in te stellen. 'De groep inwoners in Bodegraven die vindt dat er geen actie gevoerd kan worden op een begraafplaats en dat de grafrust hierdoor geschonden wordt, wordt steeds groter. Dit zou mogelijk tot confrontaties kunnen leiden en de openbare orde komt hierdoor mogelijk in het gedrang.'

Burgemeester Christiaan van der Kamp vertelde vorige maand al over het verdriet dat zijn gemeente kent door de bezoeken. 'Het raakt de nabestaanden enorm hard. In plaats van dat ze privé kunnen rouwen, worden ze bij deze onzin betrokken. Eén van de inwoners is in gesprek gegaan met de mensen om te vragen wat ze er kwamen doen. En dan krijgt hij een ingewikkeld verhaal te horen, waar niets van klopt. Dan zegt hij: hier ligt mijn kind, ga weg. Dan krijgen ze meermaals excuses aangeboden.'

Uitzondering voor bijwonen begrafenis

In de noodverordening staat dat de begraafplaats alleen bezocht mag worden door eerste-, tweede- en derdegraads familieleden en de partner van de overleden persoon. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden en er geldt een legitimatieplicht. Alleen voor het bijwonen van een begrafenis wordt hierop een uitzondering gemaakt.

De verordening duurt drie maanden, tot en met 17 juni. Er komt ook permanente beveiliging op het terrein. 'Iedereen mag op de begraafplaats komen, behalve mensen die er niets te zoeken hebben', zo stelt de gemeente. 'Dit betekent in de praktijk dat met name personen die naar de begraafplaats komen om actie te voeren in het kader van de actie 'kindermisbruik of Flowers voor freedom' niet welkom zijn en worden geweerd.'

