Leids Volt-politicus Ernst Boutkan laat nieuwe werkplek op Binnenhof zien

We stellen de vraag toch maar even: 'Moet jij op deze ochtend niet stomdronken op een bank ergens in een studentenhuis wakker worden?' Boutkan lacht en zegt: 'Nou nee, zeker niet. Ik word veel liever vroeg wakker om nu hier op het Binnenhof te staan.'

Volt heeft een primeur te pakken. Het is namelijk de eerste keer dat mensen van Volt in een nationaal parlement komen. 'We hebben een parlementariër in Brussel en nu hebben we ook voor het eerst mensen in een nationaal parlement', vertelt Boutkan. 'Dat betekent dat we nu de lijntjes kunnen gaan leggen in Europa. In september willen we in Duitsland ook mee gaan doen met de verkiezingen. En na Duitsland in andere Europese landen.'

Nieuwe werkplek

Boutkan loopt zijn nieuwe werkplek binnen: 'Zo, het wordt tijd dat we beginnen. We hebben hier een tijdelijke fractiekamer.' Boutkan loopt trots door het gebouw van de Tweede Kamer terwijl hij een heuse rondleiding geeft. 'Ik heb zelf nog geen rondleiding gehad en ik heb de plenaire zaal van de Tweede Kamer zelfs nog nooit van binnen gezien. Maar dat komt nog wel, de debatten beginnen pas over een paar weken.'