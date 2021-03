Leidse nummer 9 van JA21 hoopt nog op voorkeurstemmen, 'maar wij zijn erbij!'

Hoogeveen is blij met de uitslag van zijn partij, ondanks dat hij zelf weinig kans maakt op een Kamerzetel. 'Het is onwerkelijk dat je met vier zetels de Tweede Kamer in komt. Op basis van de peilingen stonden we overal op twee, misschien drie. Maar dat het er dan vier worden... dat is ongelofelijk. Ongelofelijk eervol dat er zoveel steun is vanuit Nederland voor een realistisch rechtse partij', zegt hij in West Wordt Wakker op Radio West.

JA21 ontstond nog maar een paar maanden geleden als afsplitsing van Forum voor Democratie (FVD). Eerdmans en Nanninga keerden zich in november af van de partij van Thierry Baudet, omdat ze geen lid wilden zijn van 'een partij die extremistische opvattingen duldt'. FVD lag destijds zwaar onder vuur, onder meer vanwege racistische en antisemitische opvattingen die zouden rondgaan in de jongerenbeweging JFVD en de partijtop.

'VVD is teveel opgeschoven'

Leidenaar Hoogeveen denkt dat veel kiezers die teleurgesteld zijn in Rutte nu op JA21 hebben gestemd. 'De VVD is teveel naar het midden, teveel naar links opgeschoven. Aan de andere kant zien we dat partijen op rechts in dat gat van de VVD zijn gesprongen, maar die iedere keer teruggaan naar complotten, of taalgebruik waarvan je denkt: zo hoort dat niet in de politieke arena', doelt hij op Forum voor Democratie.

Wel feliciteert hij de partij van Baudet, die naar verwachting acht zetels zal halen. 'Ze hebben ook een fantastisch resultaat neergezet. Maar het is uiteindelijk goed dat onze wegen zijn gescheiden.'

Hopen op voorkeurstemmen

Over wat JA21 wil bereiken is Hoogeveen duidelijk: 'Wij bedrijven politiek waarin mensen zich ontzettend herkennen. Ze willen een partij die zorgt voor lagere lasten, die niet meegaat in de klimaatmaatregelen die op tafel liggen en die ook niet mee gaat in het verhaal dat er meer macht naar de EU moet.'

De kans dat de Leidenaar zelf een blauwe stoel in de Tweede Kamer mag bezetten, is niet groot. Hij staat op plek 9 op de kandidatenlijst. Maar stiekem heeft hij nog een beetje hoop: 'We zien de uitslagen nog binnendruppelen en moeten nog kijken hoe het is gegaan met voorkeurstemmen. Misschien heeft heel Leiden wel op me gestemd', zegt Hoogeveen lachend. 'Ik wacht het af en zie daarna wel verder. Het avontuur van JA21 houdt in ieder geval niet op, wij zijn erbij!'

