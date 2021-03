Amateurvoetbalverenigingen optimistisch over de toekomst: 'Maar er zijn wel zorgen'

Het beeld wat is ontstaan uit de enquête is over het algemeen positief. Dat zegt Ben van Olffen, voorzitter van de BAV, in Radio West Sport. 'Vorig jaar april hebben we ook een enquête uitgevoerd. Toen vreesde achttien procent van de verenigingen voor het voortbestaan. Als je kijkt naar de landelijke cijfers is dat nu teruggevallen naar vijf procent. Dus er is bij de verenigingen wat meer optimisme over de toekomst. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn.'

Volgens Van Olffen komt het optimisme door de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid, waar de verenigingen gebruik van kunnen maken. Maar ook gemeenten springen bij. Zo hoeven sportverenigingen in Den Haag de huur tot en met juni van dit jaar niet te betalen. Maar dit zijn niet de enige redenen waardoor clubs overeind blijven. 'Ik denk dat de solidariteit van de leden en sponsoren nog belangrijker is', zegt Van Olffen.

Trouwe sponsoren

In onze regio blijken de sponsoren namelijk behoorlijk trouw. Zestig procent van de ondervraagde clubs in West II zegt dat ze geen verlies van sponsoren hebben, terwijl het landelijke percentage op 48 procent ligt. Van Olffen: 'Er zijn heel veel sponsoren die getroffen worden door de coronacrisis. Maar blijkbaar is de binding met de verenigingen zo sterk, dat die sponsor zegt: we blijven jullie toch steunen.'

Onder de junioren is het verlies van leden iets kleiner dan bij de senioren, zegt Van Olffen. 'In West II zegt 66 procent van de clubs dat ze bij de jeugd geen ledenverlies hebben. Bij de senioren is dat 63 procent. Dat scheelt allemaal niet zo heel veel.' Bij de belangenorganisatie zijn 1600 van de 2400 verenigingen aangesloten. Niet alle clubs hebben de enquête ingevuld. Van Olffen is benieuwd hoe deze cijfers er over een paar maanden uitzien, als het huidige seizoen er officieel op zit. 'Er kunnen best leden zijn die dan toch zeggen: het is mij te allemaal te onzeker, ik stop ermee.'

Regiocup

Om het hoofd boven water te houden, zouden clubs er voor kunnen kiezen de contributie te verhogen. Of verenigingen dat ook daadwerkelijk gaan doen, weet Van Olffen niet. 'Dat hebben we niet onderzocht, maar ik ken wel een vereniging die de contributie verhoogd heeft. Per vereniging wordt er heel verschillend mee omgegaan. Een andere club heeft namelijk gezegd: over de tweede helft van het jaar hoeft geen contributie betaald te worden. Blijkbaar zijn de financiële middelen daar iets ruimer.'

Wanneer er weer gevoetbald kan worden, is op dit moment nog de vraag. In de regio Haaglanden en in de Bollenstreek zijn er concrete plannen voor regiocups. Van Olffen vindt het een goed initiatief. Maar wanneer en of die wedstrijden afgewerkt kunnen worden, hangt af van de besmettingscijfers. Ondertussen is de KNVB druk met een routekaart richting het volgende voetbalseizoen.

Verwachtingsmanagement

'We zijn hoopvol dat er weer gevoetbald kan worden', zegt Van Olffen. 'Maar wanneer is dat? In september? Oktober? November? Het is goed om dit al aan de voorkant duidelijk te maken. Dan ga je aan verwachtingsmanagement doen. Als we in september weer kunnen voetballen, dan kunnen we alles spelen, geen probleem. Maar wat als het pas in november kan? Hoe gaan we de competities dan inrichten? Het plan van de KNVB hoeft er morgen nog niet te liggen, maar wel voor de zomer. Dan weet je als vereniging wat er te wachten staat.'

