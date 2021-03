Richard de Mos teleurgesteld na mislopen Kamerzetel: 'Onbekend maakt onbemind'

Richard de Mos heeft teleurgesteld gereageerd op de uitslag van de verkiezingen. Zijn partij Code Oranje slaagde er niet in om een Kamerzetel te veroveren. 'Ik zou jokken als ik zou zeggen dat ik er niet van baal dat dit niet gelukt is.' Volgens De Mos heeft hij zijn geluid niet genoeg kunnen laten horen. 'Onbekend maakt onbemind', zo reageert hij.

'Waarschijnlijk is de boodschap dat slecht landelijk beleid lokaal gevoeld wordt niet goed genoeg overgekomen in een sterk versplinterd politiek landschap', zo geeft De Mos als verklaring voor het mislopen van een Kamerzetel. 'Een landschap waar het bovendien hard buffelen is om je verhaal via de media bij de mensen thuis te krijgen.'

In Den Haag kreeg Code Oranje volgens de laatste tussenstand ongeveer 1,7 procent van de stemmen. 'Die uitslag zou als landelijk gemiddelde goed zijn voor twee Kamerzetels. Helaas hebben we zo'n percentage niet landelijk weten te halen', reageert De Mos. 'Het is in mijn hometown niet gegeven geweest om te stunten met een hoger percentage voor de landelijke beweging Code Oranje.'

Voldoende perspectief

De Mos ziet ondanks de tegenvallende verkiezingen nog wel voldoende perspectief voor zijn partij. 'Ik had de rotsvaste overtuiging dat het Code Oranje zou lukken om direct in de Tweede Kamer te komen en ik zou jokken als ik zou zeggen dat ik er niet van baal dat dit niet gelukt is, maar ik ben trots wat we met zoveel enthousiaste mensen in het hele land aan het opbouwen zijn. Daar kan Code Oranje op verder borduren. Nu even de teleurstelling verwerken, mijzelf heroriënteren en weer door', zegt hij strijdlustig. 'We hebben de slag verloren, maar niet de oorlog.'

