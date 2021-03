Wethouder Delft treedt af om de Tweede Kamer in te gaan

Wethouder Hatte van der Woude gaat de gemeente Delft verlaten. De Delftse is voor de VVD gekozen in de Tweede Kamer, waardoor ze haar ontslag heeft aangeboden. De VVD Delft heeft oud-wethouder Lennart Harpe voorgedragen als haar opvolger.

Van der Woude stond bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op plek 32 op de lijst van de VVD. De partij van lijsttrekker Mark Rutte werd bij de verkiezingen opnieuw de grootste partij van Nederland. De VVD kreeg met 36 zetels ook voldoende stemmen voor Van der Woude om een plek in de Kamer te veroveren. 'Ik vind het echt fantastisch dat de VVD het zo goed heeft gedaan', reageert de wethouder.

Voor Van der Woude betekent dit dat ze de stap van Delft naar Den Haag kan maken. 'Ik was al vereerd dat ik door de partij op zo'n mooie plek ben gezet en dat ze het vertrouwen in mij hebben. Door de peilingen weet je dat het spannend gaat worden, daar denk je ook voor de verkiezingen al over na.'

Lennart Harpe

Door haar uitverkiezing komt er een einde aan het wethouderschap in Delft. 'Ik heb mijn ontslag al aangeboden aan de gemeenteraad', vertelt ze. 'Met de VVD in Delft hebben we hier al van te voren over nagedacht en de partij heeft mijn opvolger al voorgedragen bij de gemeenteraad. Dat is Lennart Harpe, die in het verleden ook al wethouder in Delft is geweest. De gemeenteraad zal zijn voordracht op 23 maart bespreken.'

Van der Woude was sinds 2018 wethouder op het gebied van Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie. Volgens burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft ze in die drie jaar veel bereikt. 'Ik wens Hatte alle goeds in Den Haag! Ik ben ervan overtuigd dat zij het ook in de Tweede Kamer heel goed gaat doen. Hatte heeft mooie resultaten geboekt voor onder meer de jeugd en het onderwijs. We gaan haar zeker missen in Delft, haar scherpte en haar toewijding.'

