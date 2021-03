Begraafplaats in Leiden heeft de mooiste boom van Zuid-Holland

De jury van de wedstrijd koos de boom uit 225 inzendingen vanuit heel Zuid-Holland. Negen mensen tipten de boom in Leiden. 'Deze eeuwenoude boom houdt de wacht over de graven' en 'het lijkt of de boom beschermt en troost met de takken', schreven de inzenders.

De stam van de imposante boom heeft een omtrek van ruim 7,7 meter en daarmee is het de dikste beuk van het land. Hij is naar schatting 200 jaar oud. De onderstam is een gewone beuk, met daar bovenop een rode kroon met grillige vertakkingen. 'Een prachtige winnaar', zegt boswachter en jurylid Fred Spreen van Zuid-Hollands Landschap.

De beuk heeft een stam van ruim 7,7 meter in omtrek | Foto: Ferial Abdoel

Haagse boom wint publieksprijs

Niet alleen de jury koos een winnaar, ook het publiek mocht stemmen op de mooiste boom. Dat werd de sierkers aan de Carel Reinierszkade in Den Haag. 'Elk voorjaar vrolijkt deze sierkers de vele passanten op. Hij figureert in vele foto's en filmpjes, zoals trouwfoto's, selfies en portretten. Ook in de winter is het fijn om onder zijn boog van takken door te lopen', schrijft een inzender.

Deze Haagse sierkers won de publieksprijs | Foto: Lidwien Speleers

Het Zuid-Hollands Landschap gaat de beuk uit Leiden nomineren als inzending voor de landelijke Boom van het Jaar verkiezing, een initiatief van SBNL Natuurfonds. Sinds de start in 2018 heeft de verkiezing nog geen winnaar uit onze provincie gehad. Het Zuid-Hollands Landschap hoopt daar dit jaar verandering in te brengen.

