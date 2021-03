Tellen, tellen en nog eens tellen: 'De laatste collega vertrok pas 's ochtends'

Door de coronacrisis moesten er deze Tweede Kamerverkiezingen heel wat logistieke aanpassingen worden gemaakt. Voordat alle stemmen officieel zijn geteld gaat er dan ook meer tijd overheen dan normaal. 'Er waren héle grote stembiljetten, waardoor de telling langer duurt. Daarnaast waren er meer stembureaus en moesten veel stembiljetten op andere locaties worden geteld. Er was dus ook meer transport', zegt Wilkens.

Gerjan Wilkens | Foto: Den Haag FM

Op het moment dat Wilkens Den Haag FM te woord staat, is hij aan het werk bij de Grote Kerk. 'Alle processen-verbaal, de rapporten van stembureaus met uitslagen, worden nu ingevoerd in de telsoftware van de Kiesraad. Die telt alle stemmen per kandidaat bij elkaar op.'

Aai over de bol

De bekendmaking van de officiële uitslag zal echter over het weekend heen worden getild. 'Dat komt ook omdat Den Haag de taak heeft om de verkiezingen te organiseren voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Die stembiljetten mogen tot maandag 12.00 uur binnenkomen. Dat is ook zo in de kieswet opgenomen.'

Het verdere verloop van deze 'day after' is volgens Wilkens een stuk minder hectisch dan gisteren, al blijft hij de boel goed in de gaten houden. 'Aan het eind van de dag hoop ik dat alle processen-verbaal zijn ingevoerd. Verder ben ik hier om een beetje toezicht te houden, vragen te beantwoorden en af en toe een collega een aai over de bol te geven.'

Volgens de voorlopige uitslag kwam 78 procent van de stemgerechtigde Hagenaars naar de stembus. De VVD is de grootste partij geworden met 20,1 procent van de stemmen, gevolgd door D66 (17,2 procent) en de PVV (11,1 procent). DENK kreeg 8,1 procent van de stemmen en eindigde op plaats vier.

