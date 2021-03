Oud-politicus Hero Brinkman helpt dakloze arbeidsmigranten terug aan een baan in kassen

De dakloze arbeidsmigranten waar Brinkman het over heeft, kunnen nu nog terecht bij de StayOkay en de Lozerhof in Den Haag, die tijdens de lockdown tijdelijk als daklozenopvang worden gebruikt. Maar per 1 mei moeten ze daar weg zijn. Vanaf dat moment gaan de regels van voor de lockdown weer gelden. 'En dat betekent dat deze groep geen recht heeft op zorg en opvang,' laat ook Marlies Filbri, van stichting Straat Consulaat weten. Om hen voor die tijd te helpen, wordt nu alles op alles gezet om de Oostblokkers aan een baan in de kassen of elders te helpen.

Dat laatste doet de oud-politicus - die met een Poolse vrouw getrouwd is - met zijn stichting SOS (Samen Onze Solidariteit). 'Ik heb contact gezocht met de gemeente en stichting Straat Consulaat om te kijken of we in contact kunnen komen met de arbeidsmigranten en direct in de StayOkay en de Lozerhof sollicitatiegespreken met hen kunnen voeren,' aldus Brinkman. 'We hebben goede connecties met Westlandse en Haagse uitzendbureaus en hopen ze zo snel mogelijk weer aan de bak te helpen.'

Crowdfunding voor noodpand

Stichting Straat Consulaat juicht het plan van Brinkman vanaf het begin toe. 'Het mooiste is als er straks zo min mogelijk mensen terug de straat op hoeven,' aldus Filbri. Brinkman wil voor 1 mei in elk geval zo'n veertig arbeidsmigranten weer aan het werk krijgen. Maar waarom gaan de arbeidsmigranten als ze echt zo graag willen werken niet zelf naar een uitzendbureau? Brinkman: 'De meesten zijn door uitbuiting ernstig getraumatiseerd geraakt.'

Maar met alleen werk zijn de arbeidsmigranten er nog niet. 'Er moet uiteraard ook huisvesting komen. Constructies waarbij wonen en werk aan elkaar gekoppeld zijn, willen we liever niet meer voor hen, om te voorkomen dat ze opnieuw zonder dak komen te zitten.' Maar zomaar aan een huis komen, dat is niet zo makkelijk als arbeidsmigrant, zeker niet in de gemeente Westland. Daarom probeert Brinkman nu een noodpand voor de arbeidsmigranten te regelen. 'Waar ze in elk geval nadat ze op straat worden gezet na 1 mei, kunnen verblijven. Daarvoor zijn we nu als stichting een crowdfunding gestart, waarbij we vooral een beroep doen op de landgenoten van deze mensen.'

Structurele oplossing voor lange termijn

De gemeente Den Haag betreurt de situaties van de dakloze arbeidsmigranten, die hier soms wel een aantal jaar gewerkt hebben. 'Met het ministerie van VWS (staatssecretaris Paul Blokhuis) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben wij onder andere afgesproken dat we moeten gaan kijken naar wat er met de opvang van deze groep moet gebeuren op het moment dat zij geen werk meer hebben, maar hier wel verblijven. Dat is een opgave waar nu veel gemeenten tegenaan lopen,' zegt een woordvoerder van de Haagse wethouder Bert van Alphen.

Van Alphen heeft samen met de VNG aan staatssecretaris Blokhuis gevraagd om naar aanleiding van het onderzoek van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer te kijken naar welke oplossingen hij voor deze groep kan bedenken. 'Daarnaast gaan drie ministeries kijken of zij voor de zomer voor deze groep een oplossing kunnen vinden. Er wordt gezocht naar een structurele duurzame oplossing voor de korte en middellange termijn.'

