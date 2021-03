Corona of niet: reusachtige shoppingmall Leidschendam is open

De opening van het winkelcentrum werd in oktober al uitgesteld, maar een half jaar later is besloten het toch niet langer uit te stellen. Het winkelcentrum is officieel geopend, maar een grote feestelijke opening volgt later.

Westfield Mall of the Netherlands is een volledig overdekt winkelcentrum met een oppervlakte van 117.000 vierkante meter. Er zijn zo'n 280 winkels en restaurants te vinden. Volgens de ontwikkelaars staat 'beleving' centraal: naast winkels zijn er bijvoorbeeld ook restaurants en een bioscoop te vinden.

Winkelen op afspraak

Mensen die het winkelcentrum al willen bezoeken, moeten dat in verband met de coronamaatregelen op afspraak doen. Ook is er een slim camerasysteem dat ervoor moet zorgen dat het niet te druk wordt.

Foto: Omroep West

'We hebben bij alle entrees camera's hangen die tellen hoeveel mensen er aanwezig zijn', vertelt projectdirecteur Teun Koek. Zo kan er ingegrepen worden als er toch te veel mensen zijn. 'Als we op tachtig procent van onze capaciteit zitten, kunnen we parkeerplaatsen of deuren sluiten.'

Meer dan shoppen

Het winkelend publiek is tot nu toe razend enthousiast over de nieuwe shoppingmall, dat op de plek staat van het oude winkelcentrum Leidsenhage. 'Ik ben erg onder de indruk, het ziet er heel gelikt uit. Ik woon in de buurt, op mijn fiets ben ik er zo. Ik denk dat ik hier vaak te vinden ben', vertelt een van de bezoekers.

'Het leuke is dat je niet alleen kunt shoppen, maar er zijn ook food courts, een versmarkt en er is entertainment, en dat allemaal in een kleine plaats als Leidschendam', zegt een ander enthousiast. 'We hebben er een mall bij van wereldformaat.'