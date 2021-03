Initiatiefnemer Leids referendum blij met uitkomst: 'Maar dit noodmiddel gebruik je liever niet'

Aanplakbiljet over het referendum in Leiden | Foto: ANP

De Leidse coalitie legt zich neer bij de uitkomst van het referendum over het Roomburgerpark. Dat meldt mediapartner Sleutelstad donderdag. Daarmee lijkt het herinrichtingsplan definitief van de baan: twee derde van de Leidse kiezers stemde tegen. Aangezien het referendum raadgevend is, had de gemeenteraad ook alsnog vóór de plannen van de gemeente kunnen kiezen, maar dat blijkt nu dus niet het geval. Initiatiefnemer van het referendum, huisarts Jeroen Birnie, is blij met de uitslag. 'Maar dit noodmiddel gebruik je natuurlijk liever niet', stelt hij ook.

D66 Leiden liet ruim voor het referendum al weten de uitslag te zullen respecteren en nu volgen GroenLinks Leiden en de PvdA Leiden dat voorbeeld. Officieel buigt de gemeenteraad zich pas op 8 april over de referendumuitslag, maar de uitkomst is dus nu al duidelijk. Het plan is van tafel en het is de verwachting dat er niet op korte termijn een nieuw plan komt, waarin de hockeyclub een vierde veld krijgt in het park.

'Het is een mooie opkomst met een duidelijke 'nee'. De kiesdrempel is gehaald en ruim 65 procent is tegen. Een overduidelijke stem voor groen', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Gebke van Gaal. Namens de PvdA spreekt raadslid Martijn Otten van 'een duidelijk signaal dat er te weinig draagvlak is voor dit plan'. Hij noemt het wel vervelend voor de kinderen die nu niet kunnen hockeyen.

'Liever geen referendum'

Initiatiefnemer van het referendum, Jeroen Birnie, denkt dat het wel meevalt dat kinderen nu niet kunnen hockeyen. 'Iedereen kan de sport doen die hij wil. Er zijn meerdere hockeyclubs op fietsafstand', vertelt Birnie. 'De club waar het om gaat is al groter dan gemiddeld in Nederland. Ze moeten niet zo willen groeien.'

De huisarts noemt het referendum wel een 'noodmiddel' die hij 'liever niet had gebruikt'. Volgens hem is het nu de derde keer in 26 jaar tijd dat het referendum in Leiden wordt ingezet. 'Het blijkt breed gedragen te zijn dat men tegen het verdwijnen van groen is in een van de meest versteende steden van Nederland. Een klinkende overwinning voor mensen die ongenoegen hebben over het verdwijnen van groen en voor burgers die zich niet gehoord voelen.'

