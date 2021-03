Partij voor de Dieren blij met zetelwinst: 'Op zoek naar meerderheden voor groene plannen'

'Ik heb nog net niet op tafel gestaan, maar ik zie het wel als een enorme winst', zegt Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren over de extra zetel die haar die haar partij woensdag won bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het oud-raadslid uit Den Haag en de nummer 2 van de kieslijst is blij dat haar partij als één van de weinige linkse partijen winst behaalde, van vijf naar zes zetels. Ze blijft hopen dat er in de nieuwe Tweede Kamer meerderheden zijn om groene plannen uit te voeren, vertelt ze in Muijs in de Middag op Radio West.

'Het is een onaangename verrassing dat de linkse partijen zo'n enorm verlies hebben geleden', doelt Teunissen op het verlies van onder andere GroenLinks (van 14 naar 7 zetels) en de SP (van 14 naar 9). 'Wat dat betreft is het voor ons helemaal niet gunstig, omdat de kans afneemt dat er een meerderheid is om de bio-industrie af te schaffen bijvoorbeeld.'

'Tegelijkertijd is het zo dat er veel partijen zijn de die klimaatcrisis willen stoppen, ook D66 die een enorme winst heeft behaald. Dus in die zin stemt ons dat weer heel erg hoopvol. Wij kunnen met onze zes zetels D66 weer aanjagen voor een extra ambitieus klimaatbeleid.' Hetzelfde geldt volgens Teunissen in de aanpak van de stikstofcrisis en het leefbaar houden van de aarde.

'Schuiven zeker een keer aan'

Teunissen laat weten dat haar partij bereid is tot formatiebesprekingen. 'We staan open voor alle partijen die de klimaatcrisis willen stoppen. Je ziet dat die kans wel erg groot is, dus ik denk dat we zeker wel een keer aanschuiven. En dan kijken hoe ver we komen', zegt ze.

Als regeringsdeelname er niet in zit voor de Partij voor de Dieren, denkt Teunissen dat er door het zoeken naar losse meerderheden voor groene plannen toch een hoop bereikt kan worden. 'Wat de uitslag van de formatie ook wordt, mocht bijvoorbeeld de VVD een klein stukje een groenere kant opbuigen, dan maken we wel kans om samen met de linkse partijen een meerderheid te krijgen', besluit ze.

