Haagse politicus Arnoud van Doorn vertrekt naar Marokko

De Haagse politicus Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid (PvdE) verlaat de politiek. Dat meldt mediapartner Den Haag FM. 'Ik zal Nederland verlaten en voorgoed vertrekken naar Marokko', zegt Van Doorn. Hij verlaat de Haagse gemeentepolitiek over een jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

'Mensen die mij wat langer kennen, die mij een beetje kennen, weten dat ik al een hele tijd twijfel aan het nut om mee te doen in de politiek, als het gaat om de belangen van onze gemeenschap. Het zet geen zoden aan de dijk, er is te veel verdeeldheid, we gaan het niet voor elkaar krijgen', zegt Van Doorn de dag na de Tweede Kamerverkiezingen, waar hij ook met zijn Partij van de Eenheid een gooi deed naar een zetel in de Kamer.

Tevergeefs, de partij – die opereert op islamitische grondslag – kreeg onvoldoende stemmen bij de verkiezingen. 'Je ziet het nu ook weer: er blijft een splinterpartijtje over', zegt hij over het verlies van DENK bij de Tweede Kamerverkiezingen. 'Je kan wat roepen vanaf de zijlijn, maar uiteindelijk bereik je er weinig mee. Uiteindelijk levert het veel hoofdpijn, frustratie en teleurstelling op.'

Tijd voor andere dingen

Daarom heeft Van Doorn er naar eigen zeggen geen zin meer in om met zijn werk als politicus door te gaan. 'Dat betekent dat wij wat anders gaan doen, dat ik wat anders ga doen.' Van Doorn over zijn toekomstplannen: 'De afgelopen jaren ben ik zakelijk gezien succesvol geweest met wat investeringen in het buitenland: Turkije, Marokko en wat andere landen. Daarmee heb ik het besluit genomen en de mogelijkheid gekregen om wat anders te gaan doen.'

'We gaan ons veel meer richten op onze projecten in Marokko, goede doelen', belooft Van Doorn. Hij wil ook meer tijd besteden aan zijn gezin. 'En wat meer kennis opdoen, leren en studeren. Dat is veel nuttiger. Bovendien hebben we veel meer het idee dat we daar in Marokko meer kunnen bereiken. Er is daar meer waardering en positiviteit dan hier in Nederland.'

Bekeerd tot islam

Van Doorn en zijn vrouw hebben al een tweede huis in Marrakech. Zijn vrouw Liesbeth Hofman bevestigt hun vertrek. Hofman is zelf ook fractievertegenwoordiger namens de PvdE in de Haagse raad. 'Maar hij zal netjes zijn termijn afmaken.'

Van Doorn wordt gezien als een omstreden politicus in de Haagse raad. Hij werd in 2006 fractiemedewerker bij de toenmalige LPF. Hij sloot zich enkele jaren later aan bij de PVV van Geert Wilders, maar in 2011 brak hij met die partij, omdat hij gesjoemeld zou hebben met het fractiebudget. Twee jaar later bekeerde hij tot de islam. Het nieuws ging de hele wereld over: een PVV’er die zich bekeert tot het islamitische geloof. In 2013 sloot hij zich aan bij de PvdE, die toen al actief was in de Haagse gemeenteraad.

Willie Dille

Maar het bizarste moment uit zijn carrière dateert uit de zomer van. 2018. PVV-raadslid Willie Dille plaatste op Facebook een video dat ze is ontvoerd en verkracht door een groep moslims. Ze suggereerde dat Van Doorn achter de verkrachting zou zitten. Enkele dagen na publicatie van het filmpje pleegde ze zelfmoord. Van Doorn weersprak de aantijgingen, maar later zei hij in een interview dat hij niet uitsloot dat de daders het deden om hem een dienst te bewijzen en daarbij zijn naam hebben genoemd. Zijn uitspraken leidden tot enorme ophef.

De griffie van de gemeenteraad heeft vooralsnog nog geen officiële aankondiging van het vertrek van Van Doorn ontvangen. Ook is nog niet duidelijk of de PvdE zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.