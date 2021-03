Slachtoffer toeslagenaffaire na verkiezingsuitslag: 'In shock, maar ook positief'

'Ik vind de verkiezingsuitslag teleurstellend, maar ik probeer het positief in te zien: deze partijen kennen het dossier van de toeslagenaffaire goed.' Dat zegt Janet Ramesar uit Den Haag. Ze is een van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. 'De partijen die nu waarschijnlijk de coalitie gaan vormen, hoeven zich niet meer in te lezen in het dossier, dus zij kunnen ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt afgerond', vertelt ze een dag na de verkiezingsuitslag.

Dat de VVD zou groeien van 32 naar 35 zetels, ondanks dat het kabinet Rutte III aftrad vanwege de toeslagenaffaire, had Ramesar niet verwacht. 'Ik had al ingecalculeerd dat de VVD de grootste zou blijven, maar ik had niet verwacht dat ze winst zouden maken. Na de eerste exitpolls was ik daarom best in shock.' Ze noemt de uitslag 'teleurstellend'. Dat komt ook doordat links weinig zetels bij elkaar wist te sprokkelen. Zelf stemt Ramesar al jarenlang op de SP, die van 14 terug gaat naar 8 zetels.

In de kinderopvangtoeslagaffaire zijn veel ouders in de problemen gekomen doordat zij door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur werden behandeld, toeslagen moesten terugbetalen én werden beboet. Soms liepen de bedragen op tot tienduizenden euro's.

Door de toeslagenaffaire raakte Janet haar baan kwijt en kreeg ze Veilig Thuis op haar dak. 'Mijn zoon woont niet meer thuis. Ik ben eigenlijk alles kwijtgeraakt wat ik kwijt kon raken', vertelde ze eerder. 'Ik kan financieel helemaal niks. Ik kan niet normaal boodschappen doen. Je kan niet leven. Je leeft echt alleen maar op de automatische piloot.'

'Ik wil er klaar mee zijn'

Toch probeert ze het positieve in te zien van de verkiezingsuitslag. 'Deze partijen kennen het dossier al. Ze moeten er nu voor zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt afgerond.' Die snelheid zit er nu nog niet in, aldus Ramesar. 'Vanaf de dag dat het kabinet aftrad is er nog niks veranderd. Ik wacht nog steeds. Nog steeds heb ik geen extra geld teruggekregen', vertelt ze bij avondklokradio op Radio West.

Ramesar hoopt dat dat nu alsnog snel gebeurt. 'Ik wil gewoon waar ik recht op heb en ik wil gewoon rust. Ik wil er klaar mee zijn. Dat kan nu nog niet.' Na de coalitievorming zal dat snel gaan, hoopt ze. 'Voor je het weet verliezen we weer een jaar. Ik wil in september weer starten met studeren. Daar kan ik me nu nog niet op focussen, zo zonder geld.'

De politiek in

Zelf wordt Ramesar ook politiek actief. 'Ik ga binnenkort starten met een cursus voor de gemeenteraad.' Ze heeft zich namelijk aangesloten bij de Haagse fractie van de SP. 'Dan sta ik niet meer alleen langs de zijlijn te schreeuwen.'

LEES OOK: Slachtoffer toeslagenaffaire over kwijtgescholden schuld: 'Eerst zien, dan geloven'