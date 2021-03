Hoe hotel Belvédère in Schoonhoven uitgroeide van koffiehuis tot familiebedrijf

Het hotel-restaurant is sinds 1961 in de handen van de familie De Wit. Miep de Wit, de moeder van John, heeft al die jaren een plakboek bijgehouden. 'Er is geen opvolging. Dat is jammer, anders had het nog langer in de familie gebleven', zegt Miep. 'Ik kan me voorstellen dat die twee jongemannen het genoeg geweest vinden.'

De 59-jarige John vertelt dat een zakelijke afweging de reden is voor hun besluit. 'We worden allebei een jaartje ouder en opvolging vanuit de familie gaat niet lukken.' Toch kan het nog even duren voor het hotel daadwerkelijk niet meer van de familie is. 'Het kan wel drie jaar duren voordat dit hotel is verkocht. We zitten niet op een schopstoel. Ik denk niet dat er volgende week al een koper met een flinke zak geld voor de deur staat. We gaan dus nog wel even samen door.'

Het karakteristieke pand aan de rivier is eeuwenoud. Belvédère werd in 1861 als 'koffiehuis en logement' door Lambert van Zessen geopend bij steiger 'De Kat'. Van Zessen zaagde de iepen om en plantte er platanen, die nog steeds het terras overschaduwen. Het sociëteitsgebouw onder het restaurant werd voorzien van twee kegelbanen.

De broers Piet en Wim de Wit uit Amsterdam verhuisden in 1961 naar Schoonhoven en namen na drie jaar pacht het horecabedrijf over van J. van Asperen. In 1993 kwamen hun ondernemende zonen Jos en John in beeld. Zij namen het stokje over en gaven de locatie met investeringen nieuw elan. In 1998 werden na een grondige verbouwing 12 fonkelnieuwe hotelkamers opgeleverd. Daarmee werd de aloude hotelfunctie hersteld. Deze ingreep leverde meer klandizie op en bezorgde Belvédère bovendien de hoogste onderscheiding van de ANWB: hotelkampioen.

