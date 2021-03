Leiden is als laatste klaar met tellen stemmen: 'Het is wat het is'

Menno Geltink is er niet echt trots op, maar hij zit er niet mee dat Leiden als laatste gemeente haar verkiezingsuitslag bekend heeft gemaakt. Ruim 24 uur na sluiten van de stembussen kwam er pas witte rook uit de Sleutelstad. 'Het is wat het is. We hebben liever een zorgvuldige uitslag die wat later is, dan een vroege uitslag met veel onduidelijkheden', zegt Geltink, chef van de Leidse verkiezingen.

De uitslag in Leiden kwam donderdagavond rond 22.30 uur binnen. Volgens burgemeester Lenferink kwam dat omdat er bij verschillende stembureaus fouten waren gemaakt bij het tellen. Geltink heeft een iets andere lezing. 'Het is niet het geval dat er heel veel fouten zijn gemaakt, en het is ook niet zo dat we helemaal opnieuw moesten tellen. Bij de laatste stembureaus zaten een paar hele lastige telverschillen, die we goed moesten uitzoeken.'

Wat ook meespeelde, was het referendum over het Roomburgerpark waar de Leidenaren voor konden stemmen. Ook die stemmen moesten geteld worden, wat voor dubbel werk voor de stembureaumedewerkers zorgde. 'Dat was een grote verkiezing', zegt Geltink. 'We hebben de keuze gemaakt om dit samen met de Tweede Kamerverkiezingen te doen, omdat er veel voordelen aan kleven. Ook weet je dat de opkomst groot is. Als je dat op een apart moment moet doen, moet je toch een hele organisatie optuigen.'

Digitaal

D66 ontving de meeste steun van de Leidenaren, met 23,2 procent van de stemmen. De VVD (15,1 procent) werd de tweede partij, gevolgd door GroenLinks (10,8 procent). Volt is de grootste nieuwkomer in Leiden en kon rekenen op 6,4 procent van de stemmen. De opkomst in Leiden lag op 81,4 procent.

Leiden was dus bij deze verkiezingen de laatste met de uitslag, maar volgens Geltink is dat wel de laatste keer geweest. 'Het is allemaal mensenwerk, dat geldt voor alle gemeenten. Dit jaar hebben er in Leiden ook veel nieuwe, onervaren mensen bij de stembureaus gezeten. Het zou mooi zijn als we bij de volgende verkiezingen wat meer digitaal kunnen doen. We gaan dit goed evalueren en dan kan ik verzekeren dat Leiden de volgende keer niet als laatste met de uitslagen komt.'

De late, Leidse uitslag kan nog een kleine verschuiving opleveren in het landelijke beeld. Door de overwinning van D66 verwacht het ANP een extra zetel in de Tweede Kamer.

