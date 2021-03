Reguliere zorg opnieuw afgeschaald door corona: 'Voorspellingen die je niet wilt zien'

De vaccins tegen het coronavirus zorgen voor licht aan het einde van de tunnel, maar tot die tijd wordt het voor de ziekenhuizen nog een spannende periode. 'We krijgen voorspellingen over het aantal coronapatiƫnten die je eigenlijk niet wilt', bereidt Martin Schalij van het ROAZ zich voor. 'Over twee tot drie weken zitten we weer met net zo'n hoge piek als in oktober en november.'

'Dat baart ons uiteraard veel zorgen', zegt de bestuurder van het LUMC, die ook voorzitter is van het regionaal overleg tussen de ziekenhuizen (ROAZ). 'Het is ook een rare situatie, want vorige keer kwam de piek heel snel en nam hij ook snel weer af. Nu zitten we al weken in een langzaam stijgende lijn.'

Met als gevolg dat de ziekenhuizen de reguliere zorg weer aan het afbouwen zijn. 'Het is een soort waterbed. Als we veel corona hebben, dan hebben we niet de ruimte om mensen ook nog aan hun hart te opereren', zo legt Schalij in West Wordt Wakker op Radio West uit. 'We zijn daarom de reguliere zorg al weer aan het afschalen. Het operatieprogramma voor volgende week is kleiner dan dat van deze week, en dat was al weer minder dan vorige week. Het is echt heel vervelend dat mensen hun heupoperatie opnieuw uit moeten stellen.'

Verschillende scenario's

Schalij kan niet voorspellen hoeveel mensen er uiteindelijk in het ziekenhuis zullen komen. 'Er zijn verschillende scenario's, waardoor we niet weten hoe de situatie er over een paar weken echt uit uit zal zien. Elke week neemt het aantal patiënten weer wat toe, maar de laatste dagen gaat het weer wat harder. We merken dat het voor mensen steeds moeilijker wordt om zich aan de afspraken te blijven houden.'

De Britse variant van het coronavirus speelt voor de ziekenhuizen een belangrijke rol, legt Schalij uit. 'Deze variant is toch wat besmettelijker, en daar hebben wij in de praktijk mee te maken. Als een dokter of verpleegkundige besmet raakt dan merken we toch dat er veel medewerkers tegelijk uitvallen. Dus we hebben door corona aan twee kanten problemen', zo beschrijft de voorzitter van het ROAZ de huidige problemen.

Bijna niet meer uit te leggen

Een oplossing voor de ziekenhuizen is het vaccineren van alle ziekenhuismedewerkers, maar volgens Schalij is dat geen optie. 'In de ziekenhuizen is alleen de acute schil gevaccineerd. Dan gaat het in het LUMC om negenhonderd van de achtduizend medewerkers. Maar we zien nu ook op de gewone afdelingen veel uitbraken. De medewerkers op die afdelingen zijn waarschijnlijk pas eind april of begin mei aan de beurt. Als het goed is hebben we de piek dan al achter de rug.'

Het zorgt voor veel onbegrip onder de medewerkers in het ziekenhuis. 'Wetenschappelijk snap ik de afweging wel, maar het zorgt voor veel zorgen bij het personeel', zo vertelt Schalij. 'Dan lees ik in het nieuws dat een directeur van een verpleeghuis zichzelf en al zijn personeel heeft laten vaccineren. Dan denk ik op zich prachtig, maar als dat betekent dat de medewerkers in de ziekenhuizen zich nog niet kunnen laten vaccineren, dan is het niet zo prachtig. Op de werkvloer is het bijna niet meer uit te leggen.'

