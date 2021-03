Van Barneveld bijgekomen na flauwte: 'Weer rode kleur op zijn konen'

De Haagse darter Raymond van Barneveld is vrijdag onwel geworden tijdens een darttoernooi in het Engelse Milton Keynes. 'Barney' kreeg medische verzorging in de wedstrijdzaal, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zijn manager meldt dat het inmiddels weer goed gaat met de vijfvoudig wereldkampioen. 'Ik heb hem gesproken. Hij heeft weer een rode kleur op zijn konen', zegt Ben de Kok.

De 53-jarige Van Barneveld zakte kort na zijn wedstrijd in elkaar. Even daarvoor verloor hij zijn wedstrijd in de eerste ronde van het toernooi tegen de Brit Ryan Searle. De wedstrijden van Players Championship 8 werden tijdelijk stilgelegd, maar die zijn inmiddels weer hervat.

Na zijn eigen wedstrijd moest hij de score bijhouden van de partij daarna. 'Die partij eindigde in 6-5 en duurde lang. Het was warm en misschien had hij te weinig gegeten', zegt zijn manager die ervan uitgaat dat de darter een zogenoemde hypo had, een daling van de bloedglucosewaarde. 'Raymond is al twintig jaar diabetespatiënt.'

Hartfilmpje en suikerspiegel gemeten

Van Barneveld is uiteindelijk naar zijn hotelkamer gebracht. 'Andere darters onder wie Jeffrey de Zwaan konden melden dat hij weer aanspreekbaar was. Hij is medisch onderzocht. Er is een hartfilmpje gemaakt en zijn suikerspiegel is gemeten', aldus de manager.

Van Barneveld keerde onlangs terug als profdarter. In februari bemachtigde hij in het Duitse Niedernhausen tijdens de Qualifying School weer een tourkaart. De Nederlandse dartslegende werd in 1998, 1999, 2003, 2005 en 2007 wereldkampioen.

