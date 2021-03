Van miljonair tot aan de schuldsanering, Natasja heeft alles opgemaakt: 'Leven als een idioot'

Een paar dagen na het grote nieuws stond het geld al op haar rekening. 'De belasting ging er nog vanaf dus ik kreeg 700.000 euro gestort', blikt ze terug. 'Ik ben gelijk die dag na m'n werk naar de autodealer gereden en heb drie auto's gekocht. In de maanden daarna heb ik denk ik voor dertien mensen een auto gekocht. Om mij heen heeft iedereen weinig geld. Wij hadden het zelf ook niet breed. Dus als je ineens alles kan kopen, dan doe je dat.'

Nadat Natasja het geld won kreeg ze financieel advies. 'We werden gebeld en hadden een gesprek van een uur. Je leeft nog zo in een roes, ik snapte er niets van', zegt ze eerlijk. 'Daarna kregen we een mail met heel veel informatie. Dat heb ik nooit gelezen.'

'Mijn zus kreeg een facelift, ikzelf kocht nieuwe borsten'

'Ik heb ook veel mensen geholpen met hun schulden. Ik heb familie en vrienden meegenomen op vakantie en naar pretparken. Veel vrienden hebben nieuwe spullen gekregen voor in huis. Mijn zus wilde graag een facelift, dus die kreeg ze van mij. Zelf heb ik nieuwe borsten gekocht.'

Op de vraag of geld gelukkig maakt hoeft Natasja niet lang te denken: 'Als je ineens alles kan kopen, je gezin kan trakteren op weekendjes weg. Die blije gezichten. Alle financiële zorgen zijn weg. Geld maakt op dat moment wel degelijk gelukkig, we hebben echt een geweldige tijd gehad.'

Met schulden verkocht

Natasja wilde met het gewonnen geld ook haar droom waarmaken: een eigen eetcafé. 'Het was geheel in Amerikaanse stijl, maar alles ging direct mis. De eerste dag dat we open zouden gaan kregen we een stroomstoring. Al het eten konden we weggooien. Het heeft weken geduurd voordat het was opgelost.' Daarna werd er aan de straat gewerkt, vertelt ze. 'We hadden een Dixi voor de deur en onze klanten konden niet goed bij het café komen. Er was elke keer wat. En toen kwam corona en hebben we de zaak met schulden moeten verkopen.'

De Haagse werkt nu als chauffeur op een taxibusje. Ze pakt elke rit aan die ze kan maken. 'Ik weet niet precies hoeveel schulden ik heb. Misschien 40.000 euro? Maar het kan ook meer zijn. Als ik alles opnieuw zou kunnen doen, dan zou ik nog steeds mijn vrienden financieel willen helpen. Maar ik zou dan toch iemand in de armen nemen om het geld beter te beheren. Laat je begeleiden. Want als je nooit geld hebt gehad, ga je leven als een idioot.'

