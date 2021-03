ADO wacht loodzware opdracht in Amsterdam: 'Niet op voorhand in slachtofferrol gaan zitten'

ADO Den Haag wacht zondagavond een loodzware opdracht als het op bezoek gaat bij koploper Ajax. De Amsterdammers verkeren in goede vorm, verloren in de huidige competitie pas twee keer en bereikte afgelopen week de kwartfinale van de Europa League. Niet bepaald de ideale tegenstander voor de Haagse club, die strijden voor lijfsbehoud. 'We gaan op voorhand niet in een slachtofferrol zitten', zegt trainer Ruud Brood.

'Wat er te halen valt in Amsterdam?', vervolgt Brood. 'Ik denk dat iedere tegenstander die vraag krijgt als ze naar Ajax moeten. Het zou geweldig zijn als we daar misschien een heel klein stuntje kunnen halen. Je moet niet naar Amsterdam gaan en zeggen: wat valt er niet te halen. Zo steek ik niet in elkaar, maar het zal zwaar zijn.'

Verdediger Shaquille Pinas vult aan. 'Gewoon weer drie punten. Of dat realistisch is, is het volgende. Je weet dat Ajax een topclub is in Nederland, dus het zal een hele zware opgave worden. We hebben een strijdplan om Ajax voor de gek te houden', aldus Pinas, die erkent dat het strijdplan van de laatste weken telkens geen driepunter heeft opgeleverd. 'Dat klopt, maar ik denk dat het voetbal er beter uit ziet, je creëert kansen en nu moeten we ze maken.'

Brood gaat zijn elftal aanpassen aan Ajax. 'Dat denk ik wel ja, zeker gezien de medische klachten bij sommige jongens. We kwamen redelijk gehavend uit de vorige wedstrijd', zegt Brood, die daarmee onder andere doelt op Michiel Kramer en Marko Vejinovic. 'Van de langdurig geblesseerde spelers sluit niemand aan.'

Eén van die spelers is verdediger Peet Bijen. Hij viel maanden geleden in de bekerwedstrijd tegen Sparta Rotterdam uit met een enkelblessure en blijft maar in de lappenmand. 'Het zat allemaal tegen in zijn herstel. Op de momenten dat hij er weer was, kreeg hij weer een terugval. Het gaat nu vrij goed. Hopelijk kan hij komende week als er interlandvoetbal is, stappen kan maken naar de groep.'

ADO Den Haag moet voor 1 april aflopende contracten van spelers formeel opzeggen en opties in contracten lichten. Omdat algemeen directeur Mohammed Hamdi zijn focus op de aanstaande aandelentransactie heeft, zorgt dat voor Brood voor meer werk. 'Ik ben geen technisch manager, ik geef alleen advies. Of we doorgaan met Kishna? Daar ga ik niet op in. We zitten midden in het proces. Wie weet hebben we binnen twee weken een technisch manager. Ik geef alleen advies.'

'Waar we moed uit putten? Wij hebben het Willem II, zelfs met tien man, lastig gemaakt. Wij hebben het RKC lastig gemaakt, die hadden we moeten winnen, zij pakken ook punten, wij niet, dat moeten wij nu gaan doen. Als je één ding niet moet doen is dat in paniek raken en gekke dingen gaan doen', aldus de jarige Pinas.

Vermoedelijke opstelling

ADO Den Haag start in Amsterdam vermoedelijk met vijf verdedigers. Dat betekent dat Boy Kemper, die tegen Heracles Almelo nog geblesseerd was, terugkeert in het basisteam. Aanvaller Michiel Kramer lijkt de wedstrijd niet te halen. Hij kampt met een knieblessure.