Twee Delftse vrouwen vanwege persoonlijke omstandigheden vrij uit voorarrest in drugszaak

De politie doet onderzoek in de De Colignystraat in Delft | Foto: John van der Tol

De Haagse rechtbank heeft besloten twee vrouwen uit Delft, die vastzaten in een cocaïnezaak, vrij te laten uit voorarrest. Ze zouden een criminele organisatie hebben gevormd, samen met twee verdachten van een moord in de Colignystraat in Delft.

Daar werd in september vorig jaar in een woning de 36-jarige Chakib met messteken om het leven gebracht. Voor die zaak zitten een 23-jarige Hagenaar en een 23-jarige Delftenaar sinds enkele maanden vast. Tijdens het onderzoek naar de moord kwam de politie er achter dat beide mannen ook actief waren in de drugshandel.

De politie hield vervolgens ook een 45-jarige vrouw aan, de moeder van de 23-jarige Haagse Vincenzo S. die vastzit voor de moord in de Colignystraat. Vanuit de keuken in haar Delftse woning zou ze cocaïne hebben verpakt en verhandeld. Verder hield de politie ook een vriendin van de Haagse moordverdachte aan, een 41-jarige vrouw uit Delft. Zij zou ook een actieve rol in de cocaïnehandel hebben gespeeld. De drugszaak staat los van de moordzaak, zo bleek tijdens een zitting vrijdagmiddag bij de Haagse rechtbank. De vrouwen worden niet verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij.

Ernstige gezondheidsproblemen en opvoeding dochter

De advocaat van beide vrouwen vroeg vrijdag om hun vrijlating. De 45-jarige Delftse kampt met ernstige gezondheidsproblemen die niet in de gevangenis behandeld kunnen worden. De 41-jarige Delftse is hard nodig bij de opvoeding van haar dochter, een middelbare scholiere. De rechtbank meende dat de verdenkingen van drugshandel ernstig zijn, maar ze besloot de twee vrouwen vanwege hun persoonlijke omstandigheden toch te schorsen uit voorarrest.

De rechter waarschuwde de vrouwen vrijdag wel dat ze uiteindelijk, als er uitspraak wordt gedaan in de drugszaak, misschien toch weer terug moeten naar de cel. Een derde vrouwelijke verdachte, een 19-jarige inwoonster van Berkel en Rodenrijs, is al op vrije voeten. Een 21-jarige mannelijke verdachte uit Delft blijft vastzitten in de drugszaak. De zaak wordt op 2 en 3 september inhoudelijk behandeld.

