Coronavirus: EU kan export vaccins AstraZeneca verbieden

'EU kan export vaccins AstraZeneca verbieden'

Als AstraZeneca niet genoeg coronavaccins levert aan de Europese Unie, kan de EU de export ervan aan andere landen verbieden. Dat dreigement heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen nog eens duidelijk geuit in een interview dat is verschenen in de Duitse kranten van mediabedrijf Funke.

'We hebben de optie om geplande exporten te verbieden', zei Von der Leyen. 'Dit is de boodschap aan AstraZeneca: je komt eerst je contract met Europa na, voordat je levert aan andere landen.'

Ursusla von der Leyen | Foto: AP

Feestgangers melden zich voor eerste proeffestival

Festivalgangers verzamelen zich zaterdag op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen (Flevoland) voor het eerste proeffestival van Fieldlab Evenementen. Daar wordt tijdens een dancefestival met zo'n 1500 bezoekers getest hoe evenementen in coronatijd weer veilig kunnen plaatsvinden. Op dezelfde locatie vindt zondag ook een popfestival plaats.

Eigenlijk zouden de festivals vorig weekend al worden gehouden, maar ze werden een weekje opgeschoven vanwege de heftige regen en windstoten. Nu vindt dus zaterdag het eerste zogenoemde Back To Live-festival plaats

OMT-lid Koopmans: 'Heel weinig ruimte voor versoepelingen'

Op korte termijn kunnen we ons nog weinig ruimte permitteren voor versoepelingen. Dat zei OMT-lid Marion Koopmans vrijdagavond bij Nieuwsuur. Gezien de stijgende besmettingscijfers zitten we volgens de viroloog waarschijnlijk aan het begin van een derde golf.

Het plaatje dat we nu zien doet Koopmans denken aan wat we zagen na de zomer van vorig jaar, nog voor het begin van de tweede golf. 'Je ziet de toename nu wat meer onder jongeren en onder kinderen, die nu ook veel meer worden getest. Waar we bang voor zijn is dat dat toch gaat opschuiven naar die oudere groepen. We zien nu al ook toenames ontstaan in andere leeftijdsgroepen.'

Toch is er ook wel licht aan het einde van de tunnel. De snelheid van de vaccinaties is volgens Koopmans erg belangrijk. 'Als dat bij elkaar komt, gaan we zien dat er ruimte is voor versoepelingen.'

Kabinet 'zet extra in' op voorlichting over AstraZeneca

Het kabinet gaat toch meer voorlichting geven over AstraZeneca, omdat met dat vaccin vanaf volgende week weer geprikt wordt. Nederland stopte even met het zetten van AstraZeneca-vaccins, omdat er zorgen waren na berichten over gevallen van trombose. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zeggen dat het vaccin veilig is.

Dat gaat het kabinet extra onder de aandacht brengen, om te voorkomen dat veel mensen toch twijfelen aan de veiligheid ervan en misschien wel een prik weigeren. Eerder zei demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) nog dat er geen extra campagne komt.

Voorzitter ziekenhuizen in regio: 'We bereiden ons voor op het maken van sombere keuzes'

De komende twee weken verwachten ziekenhuizen in de regio nog eens een flinke toename van het aantal coronapatiënten. Ook nu is er al een stijging te zien in de ziekenhuizen in de regio en dat maakt dat de ziekenhuizen zich ook voorbereiden op een situatie dat er geen ic-bedden meer zijn. 'We moeten dan moeilijke keuzes gaan maken', zegt ROAZ-voorzitter Martin Schalij.

'We voorspellen dat het aantal patiënten de komende twee weken weer fors gaat toenemen. Dat baart ons grote zorgen. Zelfs zoveel zorgen dat we scenario's klaar hebben liggen voor als we echt geen bedden meer hebben. Dan moeten we keuzes maken. Dat is nu nog niet zo, we vragen nu voor de zoveelste keer persooneel van niet-corona-afdelingen om te helpen op de corona-afdelingen.'

