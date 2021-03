'Broederstrijd' tussen Mazraoui (Ajax) en Adekanye (ADO): 'Onze families zijn supertrots'

Het is dat Noussair Mazraoui (23) al wekenlang met oogklachten kampt, anders hadden de twee boezemvrienden aanstaande zondagavond tijdens Ajax - ADO elkaar voor het eerst als tegenstanders kunnen treffen. 'We moesten allebei een ander pad nemen om onze droom te laten uitkomen. Maar we zijn er nog lang niet', zegt Bobby Adekanye (22), die zelf heeft gevoetbald in de jeugdopleiding van onder andere grootmachten FC Barcelona en Liverpool.

ADO-speler Bobby Adekanye juicht na zijn treffer tegen PSV | Foto: Soccrates Images

De pijlsnelle vleugelspits wordt sinds de winterstop door ADO gehuurd van het Italiaanse Lazio. Marokkaans international 'Nous' Mazraoui is alweer bezig aan zijn vierde seizoen in het eerste elftal van Ajax. Op zijn palmares prijken onder meer een landstitel, een KNVB-beker en een halve finale in de Champions League. 'Ik zei altijd tegen hem: jij komt er sowieso wel. Mooi dat onze droom allebei is uitgekomen', aldus Adekanye, Nigeriaan van geboorte.

'We kennen elkaar door en door'

Hun beider gezinnen zijn al jarenlang bevriend met elkaar. Die band is ontstaan toen zowel Mazraoui als Adekanye in de jeugd van Ajax voetbalde. De huidige ADO-huurling spreekt nog altijd zijn waardering uit voor vader en moeder Mazraoui. 'Ik mocht altijd met hen meerijden, want mijn ouders hadden op dat moment geen rijbewijs. Daardoor kon ik veel trainen bij Ajax, dus ik ben ze echt heel erg dankbaar.'

Noussair Mazraoui viert zijn doelpunt in het Champions League-duel van Ajax met Bayern | Foto: Soccrates Images

Wat de band nóg bijzonderder maakt, is dat hun broers en het neefje van de Ajacied uitkomen in het eerste zaterdagteam van amateurclub Alphense Boys. 'Het is een sterke band', vertelt broertje Naoufal Mazraoui. 'We kennen elkaar door en door. Van kleins af aan, vanaf de basisschool, zijn we met elkaar opgegroeid. En we kwamen hier met iedereen uit de buurt voetballen.'

Hoe is het om een talentvolle profvoetballer in de familie te hebben? En hoe kijken jullie naar hun carrières?

Naoufal Mazraoui (20): 'Met volle trots. Jullie zien hem als profvoetballer, ik zie Nous gewoon als mijn eigen broer. Hij gedraagt zich nog steeds hetzelfde, hij blijft altijd met beide benen op de grond staan. En zo kent iedereen hem hier in de buurt ook. Gewoon, als een doodnormale jongen.'

16 mei 2019: Noussair Mazraoui toont de schaal van landskampioen Ajax | Foto: ANP

Yassine Mazraoui (21): 'Fantastisch. Het is leuk dat we samen zijn opgegroeid. Wij zijn als familie echt supertrots dat Nous dit heeft bereikt.'

Lekan Adekanye (25): 'Leuk, grappig. Ik ben heel trots op hem, supertrots. Bobby is nog niet waar hij wil zijn, maar hij blijft strijden.'

Hoe zouden jullie jezelf als voetballer omschrijven?

Lekan: 'Ik ben een links- of rechtsbuiten. Ik hou van het spel breed houden, mijn snelheid gebruiken, mooie assists geven en scoren. Net als Bobby? Ja, een beetje. Hij heeft meer inzicht, dat heb ik niet heel erg. Maar ik ben veel sneller, haha.'

Lekan Adekanye na het kampioenschap van vierdeklasser Aarlanderveen in 2019 | Foto: Orange Pictures

Naoufal: 'Als middenvelder hou ik van dribbelen, schieten en passen. Of ik net zo veel in me heb als mijn broer? Helaas niet, daarvoor is het niveauverschil veel te groot. Ik hoor wel vaker dat we dezelfde manier van lopen hebben.'

Yassine: 'Ik ben een strijder met overzicht, ik hou van samenspelen en soms een actietje maken. De ene keer sta ik linksback, de andere keer linkshalf. Ik hou van veel doen op het veld.'

Welke dromen hebben jullie zelf? Wat hopen jullie te bereiken met voetbal en daarbuiten?

Yassine: 'Voetbal is voor mij echt plezier hebben. Ik vind het hartstikke leuk om te spelen, bijvoorbeeld met mijn neefje, met Lekan en een paar vrienden. Verder ben ik een ondernemer, dus daar ben ik elke dag een beetje mee bezig.'

Juni 2019: Noussair Mazraoui tijdens Marokko - Ivoorkust in de Afrika Cup | Foto: ANP

Naoufal: 'Ik zou het zelf nog niet echt weten. Voetbal doe ik gewoon voor de lol met vrienden. Of ik geen droombaan heb? Nee, maar ik ben nog jong.'

Lekan: 'Ik zou graag zaakwaarnemer willen worden. Op dit moment help ik mijn broertje al hier en daar een beetje.'

Wat verwachten jullie in de toekomst van zowel Noussair als Bobby?

Lekan: 'Bobby gaat heel ver komen, dat weet ik zeker. Als hij zo doorgaat, dan komt er wel een toekomst voor hem.'

24 oktober 2018: Bobby Adekanye in het shirt van Liverpool | Foto: ANP

Naoufal: 'Ik hoop dat beide broers de top in Europa gaan halen. En dat ze ooit misschien samen in één team terechtkomen. Dat zou geweldig zijn.'

Yassine: 'Dat zou echt gruwelijk zijn.'

Tot slot: zondag is het dus Ajax - ADO. Hoe voorspellen jullie dat die wedstrijd gaat aflopen?

Naoufal: 'Eerlijk? Ik ga voor een 4-1. En dan hoop ik dat Bobby toch die ene goal voor ADO kan maken.'

Noussair Mazraoui duelleert met Nasser El Khayati (ADO) in het seizoen 2018-2019 | Foto: Soccrates Images

Yassine: 'Jammer dat Nous er niet bij is. Anders zouden ze sowieso een pak slaag krijgen. Ik denk niet dat ADO van Ajax gaat winnen, man.'

Lekan: '2-1 voor ADO.' Naoufal en Yassine kunnen hun lach niet inhouden. Lekan: 'Ik heb alle vertrouwen in Bobby en zijn team. Hopelijk scoort mijn broertje het winnende doelpunt.'

